Côte d’Ivoire: La France félicite Ouattara pour la performance de l'armée ivoirienne

Au terme d'une audience que lui a accordée le Président ivoirien, Alassane Ouattara, le 20 février 2023 à Abidjan, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a salué la montée en puissance de l’appareil de sécurité en Côte d’Ivoire.

« Il est à saluer les efforts remarquables qui sont accomplis par le Président Alassane Ouattara, par son gouvernement et par les forces armées de Côte d’Ivoire dans la montée en puissance de l’appareil de sécurité ici en Côte d’Ivoire », a affirmé Sébastien Lecornu.

Pour lui, l’armée ivoirienne n’a rien à avoir aujourd’hui avec celle d’il y a 10 ans. Et elle sera encore plus performante dans 10 ans, au regard des décisions politiques et militaires qui sont prises. Le rôle de puissance d’équilibre régional de la Côte d’Ivoire s’établit de plus en plus.

« Ce qui fait de la Côte d’Ivoire un pays de stabilité », a-t-il fait savoir.

Cette rencontre, selon le ministre français des armées, a porté sur la sécurité de l’ensemble de la sous-région et particulièrement des pays qui entourent la Côte d’Ivoire.

Il était aussi question, selon lui, de la sécurité maritime et des enjeux liés aux prédations de matières premières, aux narcotrafics...

Lecornu a indiqué qu'il y aura une réflexion sur la réarticulation de la présence française en Afrique.

Pour se faire, il s’agira, d’une part de la capacité de l’armée française d’apporter encore plus à son partenaire ivoirien à travers le renforcement des ressources humaines, des modules de formation, des solutions de combats futurs et d’autre part d’équiper l’armée de l’air, l’armée de terre...

