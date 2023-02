Séisme: Patrick Achi exprime le soutien de la Côte d’Ivoire à la Türkiye

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a exprimé le soutien de la Côte d’Ivoire à la Türkiye, qui a subi, le 6 février dernier un important séisme. Accompagné de la Ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Kamissoko Camara, le Chef du gouvernement a signé le livre de condoléances ouvert, à cet effet, à l’ambassade de Türkiye en Côte d’Ivoire, ce mardi 14 février 2023.

Séisme en Türkiye et en Syrie : Patrick Achi exprime la compassion de la Côte d’Ivoire

« Nous sommes venus, envoyés par Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, traduire au Président Recep Tayyip Erdoğan et à tout le peuple turc, par l’entremise de Madame l’Ambassadeur, nos sentiments de compassion », a déclaré le Premier Ministre.

Patrick Achi a souligné l’importance des relations entre la Côte d’Ivoire et la Türkiye et a indiqué que ce drame a été ressenti par les autorités ivoiriennes « comme celui qui frappe une famille ». « Nous savons que ce grand peuple pourra se relever de cet évènement tragique et reprendre le cours de son développement fulgurant qu’il a connu au cours de ces dernières décennies », a ajouté le Chef du gouvernement.

Pour rappel, dans la nuit du 5 au 6 février 2023, un séisme de magnitude 7,8 qui est survenu en Türkiye et en Syrie, a fait plus de 35 000 morts et 400 000 personnes évacuées de la région. Le bilan de ce drame pourrait s’alourdir.

Avec Sercom Primature