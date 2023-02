Côte d'Ivoire - Grève des boulangers et pâtissiers : Patrick Achi décante la situation

A l’issue d’une rencontre avec le Premier Ministre, Patrick Achi, et des membres du gouvernement ce lundi 6 février 2023, les présidents des trois faitières regroupant les boulangers-pâtissiers de Côte d’Ivoire ont annoncé la levée de leur mot d’ordre de grève et appelé les boulangers à la reprise du travail. Ci-après les déclarations des trois responsables syndicaux au terme de la réunion.

Les boulangers lèvent leur mot d’ordre de grève et remercient le gouvernement ivoirien

Amadou Coulibaly, Président du HPBCI : "Nous décidons de la suspension de notre mot d’ordre d’arrêt de travail "

« A la suite d’une rencontre avec Monsieur le Premier Ministre qui a bien voulu nous recevoir ce jour, nous avons obtenu son engagement à s’impliquer personnellement dans la résolution de nos problèmes. Nous décidons donc conséquemment de la suspension de notre mot d’ordre d’arrêt de travail de 48 heures afin de permettre la poursuite des discussions. Nous appelons donc nos membres à reprendre sereinement le travail dès à présent ».

Barry Youssouf (Président FECOBPCI) : "Je tiens à remercier tous les Ministres"

« Suite à une rencontre que nous avons eu ce jour à la Primature, je tiens à dire merci au Premier Ministre pour s’être impliqué personnellement dans la résolution des problèmes concernant la boulangerie. Je tiens à remercier tous les Ministres qui étaient présents qui ont contribué aussi à faciliter le dénouement de cette grève qui a été lancée il y aujourd’hui un jour. Nous demandons à tous les boulangers de Côte d’Ivoire de vaquer à leurs occupations, de travailler, d’ouvrir les boulangeries. Nous disons que le gouvernement reste à l’écoute de nos préoccupations qui seront prises en compte. Je remercie les consommateurs qui sont restés aussi sereins et nous assurons que le prix du pain n’a pas encore changé. Nous demandons à toute la population de rester calme et sereine ».

Abey Akue Marius (Président FIBPCI) : "Nous voulons témoigner toute notre reconnaissance au gouvernement"

« Son Excellence Monsieur le Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire vient de nous faire l’honneur de recevoir la corporation des boulangers et pâtissiers de Côte d’Ivoire. A l’issue de cette rencontre, nous voulons témoigner toute notre reconnaissance au gouvernement qui depuis toujours a pris à bras le corps les problèmes qui sont les nôtres. Ce soir, le message que nous lançons à nos amis boulangers, c’est de continuer le travail comme ils l’ont toujours fait. D’avoir confiance au gouvernement de Côte d’Ivoire. Les problèmes qui sont les nôtres ont été posés à la bonne adresse et dans les jours à venir, chaque boulanger verra l’impact des décisions qui ont été prises au niveau de son vécu quotidien. Nous remercions tous les boulangers qui ont compris le message que nous leur avons porté et qui continuent de travailler pour assurer le pain quotidien aux Ivoiriens ».