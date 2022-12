Deborah Blaka parle enfin de son homme : Ce qu’elle dit de son "pain"

La jeune et belle Deborah Blaka a dévoilé une information assez importante sur sa vie sentimentale. Elle livre des informations sur l’homme qui partage sa vie.

Deborah Blaka n'est pas célibataire

La belle Deborah Blaka est devenue célèbre à la faveur du tournoi Tchin Tchin initié par le jeune entrepreneur Jonathan Morrison.

Cette charmante jeune fille ivoirienne ne savait pas ce qui l'attendait lorsqu'elle s'y rendait dans l'après-midi du vendredi 3 septembre 2022.

Magnifiquement vêtue d'un collant rouge et d'un haut décolleté de couleur blanche, les cheveux coiffés comme un homme, la jeune femme a fait sensation.

Sa simplicité a tapé à l'œil des internautes et ses photos sont très rapidement devenues virales sur la toile, au point où elle a été très invitée, trois jours plus tard sur la chaîne de télévision NCI.

Deborah Blaka a dévoilé son âge tout en expliquant l’histoire cachée dernière sa coiffure. ‘’ J’ai 19 ans, j’ai fait la classe de terminale cette année (…) c’est mon père qui me disait de me coiffer et j’ai fini par adopter la coupe, parce que je me sentais belle avec les cheveux courts‘’, a-t-elle confié.

Depuis lors, la jeune fille de 19 ans est très suivie sur la toile. Et elle est également très sollicitée par de nombreuses marques pour des publicités.

Cependant, force est de constater que Deborah Blaka n'est pas un coeur à prendre. Elle l'a confiė à Euloge Kuyo First.

'' J'ai déjà quelqu'un dans ma vie, je suis en couple. Ce n'est pas une personnalité publique et en plus, mieux vaut qu'il reste dans l'anonymat", a confié Deborah Blaka.