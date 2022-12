Côte d’Ivoire : Bédié bientôt isolé ? Voici le danger qui le guette

Le PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) d’Henri Konan Bédié devrait-il craindre une ruée massive de ses cadres, et non des moindres, vers le grand rival, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). En tout cas, de fortes rumeurs annoncent des départs imminents.

Côte d’Ivoire : Des cadres du PDCI prêts à lâcher Bédié ?

Lors du divorce retentissant entre Henri Konan Bédié et son ancien allié Alassane Ouattara en 2018, on se rappelle que des dignitaires du Parti démocratique de Côte d’Ivoire avaient choisi de rester auprès du chef de l’État. Et pourtant, le PDCI-RDA avait annoncé son retrait "du processus de mise en place d'un parti unifié dénommé RHDP".

L’actuel Premier ministre Patrick Achi, Kobenan Kouassi Adjoumani, Aka Aouéle, Abidjan Kouakou Pascal, François Albert Amichia ou encore Danho Paulin Claude, Amédé Kouakou, Rosemonde Goudou Coffie et bien d’autres ont rejoint la famille des houphouëtistes.

Quelques années plus tard, la saignée n’a pas cessé au sein du PDCI. En effet, Basile Gouali Dodo, député de Divo, issu du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, a quitté le parti septuagénaire pour se blottir dans les bras d’Alassane Ouattara. Après avoir tourné le dos à Bédié, il a soutenu qu’il refuse de s’enfermer aveuglément dans une position sans issue.

"N’zuéba" et les siens n'ont pas encore digéré le départ du député Gouali Dodo que des nouvelles annoncent que l’immense Maurice Kakou Guikahué se prépare à abandonner Henri Konan Bédié et le PDCI. Dans les colonnes de L’Inter, le député Jean-Michel Amankou tire la sonnette d’alarme. "Que Bédié mette de l’ordre avant qu’il ne soit trop tard", prévient-il. Le parlementaire va plus loin en indiquant qu’il craint une alliance entre son parti et le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) de Laurent Gbagbo.

En attendant, le "Sphinx" de Daoukro garde le silence. L’ex-chef d’État ivoirien a plutôt les yeux rivés sur le congrès de son parti.