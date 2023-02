SARA 2023: Patrick Achi lance un appel à la mobilisation des acteurs du monde agricole

L’édition 2023 du SARA ( Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales) se tiendra au Parc des expositions d' Abidjan du 29 septembre au 8 octobre 2023. Les travaux préparatoires du salon ont été lancés par le Premier Ministre Patrick Achi, ce jeudi 09 février 202, à l'hôtel Radison Blu Airport à Abidjan.

SARA 2023: La souveraineté et la sécurité alimentaire au centre des préocupations

"L’Agriculture africaine face aux chocs internes et externes : quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire", tel est le thème retenu pour cette sixième édition qui devrait se tenir en 2021 et reportée pour des raisons liées à la pandémie de Covid-19.

A sept mois de l'événément, Patrick Achi a demandé à tous les acteurs du monde agricole de répondre présent avec des actions et propositions concrètes pour relever le défi de la souveraineté et de la sécurité alimentaire, lors de ce salon.

Pour le chef du gouvernement, la Côte d’Ivoire est déjà une grande puissance agricole avec un leadership africain croissant sur certaines productions comme la banane, l’hévéa ou le coton ; et un leadership mondial sur d’autres, tels le cacao, la cajou ou la cola.

Il s’agit de faire grandir ces atouts, en produisant plus, mieux, plus vite, en transformant localement une part bien plus grande de nos productions pour les vendre plus cher, mieux les exporter et in fine, créer plus d’emplois et plus de revenus pour nos paysans et pour tous les Ivoiriens.

’’Avec plus de 22% du PIB et 60 % des emplois durables en 2020, le secteur agricole occupe en effet une place comme nulle autre, dans notre tissu socio-économique national.

Et ce secteur est au cœur de la vision 2030 du Chef de l’État, Alassane Ouattara, et des transformations structurelles que nous voulons accomplir pour notre production agricole, notre décollage industriel, nos capacités d’export, comme sources de créations d’emplois nouveaux et de revenus supplémentaires’’, a déclaré le Premier Ministre, Patrick Achi.

Le Chef du gouvernement s’est attardé sur les raisons qui ont conduit au choix du royaume des Pays-Bas, en qualité de pays invité d’honneur.

’’Ce choix de mettre les Pays-Bas à l’honneur, n’est naturellement pas le fruit du hasard. Les Pays-Bas sont comme chacun sait le 1er partenaire commercial de la Côte d’Ivoire en matière d’exportation de cacao et donc un acteur absolument central de notre présent et de notre futur. Mais plus encore, les Pays-Bas sont une nation agricole d’exception dont le modèle ne peut être qu’une source d’inspiration : ils sont une nation agricole où dominent des exploitations agricoles de type familial, comme en Côte d’Ivoire, mais qui parvient grâce à une productivité et un usage de la technologie, à se classer 2ème exportateur mondial de produits agricoles derrière les Etats-Unis’’, a expliqué Patrick Achi.

Porté par les acteurs des domaines de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, des eaux et forêts, de l’agro-industrie et de l’écotourisme, le SARA 2023 sera l'occasion pour le grand public de découvrir la richesse et la diversité des secteurs mis en avant, de faire des rencontres avec les acteurs du secteur et faire des achats à prix étudiés.

Les précédentes éditions ont permis de signer des accords et conventions dont les montants globaux sont passés de 38 milliards de francs CFA en 2015 à 238 milliards de francs CFA en 2019.

Avec près de 300 000 visiteurs, 786 exposants et 29 pays, la 5e édition du SARA (SARA2019) a été un Véritable succès. Pour 2023, ce salon aura pour ambition de rassembler en terre ivoirienne, les grands acteurs nationaux, régionaux et internationaux du monde agricole, pendant dix jours consécutifs.

Le Parc d'exposition, c'est 18 000 m² d’espace couvert, une salle de conférence de 1500 places modulables, un espace rencontre VIP, un parking de 1000 places, un podium concert + un espace SARA VILLAGE de 1000 places, un restaurant VIP de 150 places, un restaurant exposant de 300 places et un espace enfants : Le SARA PARK.