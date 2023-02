Taabo - Ahondo: Dimba Pierre met autochtones et allogènes face à leurs responsabilités

Le président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, Dimba Pierre était le mercredi 08 février 2023, à Ahondo dans le département de Taabo. Objectif: apporter son soutien et sa compassion aux populations de la localité située à environ 15 kilomètres de Taabo, qui ont vécu des moments sombres en janvier dernier, à la suite de conflits communautaires entre autochtones et allogènes.

Taabo: Dimba Pierre apporte son soutien aux populations d'Ahondo

Revenant de Yamoussoukro où il a pris part à la cérémonie de remise du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix - UNESCO, décerné à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba Pierre a pris la direction de Ahondo, en vue d'apporter une solution au regain de violence en cours dans la localité entre les populations autochtones et allogènes.

Notons qu'une première mission avait été conduite aux premières heures de la crise par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, le ministre Maurice Bandaman.

Accompagné d’une forte délégation composée du corps préfectoral, des vice-présidents et membres du Conseil régional, ainsi que des chefs traditionnels des départements de Tiassalé, Sikensi, Taabo et d'Agboville, avec à leur tête Nanan N'Dori Joseph, président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de l’Agnéby-Tiassa.

Dimba Pierre, président du Conseil régional, s'est entretenu dans un premier temps, avec la communauté autochtone, Baoulé, à laquelle, il a présenté ses condoléances tout en les exhortant à cultiver le pardon, non sans manquer de les assurer qu'il veillera personnellement à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur ce regrettable incident en vue de punir les coupables.

Par la suite, le premier responsable de la santé des Ivoiriens a eu un tête à tête franc avec les communautés étrangères, notamment: la communauté malienne, à qui, sans faux-fuyants, il a formellement interdit l'usage d'armes létales en lieu et place du dialogue et de la négociation pour la résolution d'éventuels différends.

Le président de la région a ensuite déploré le non respect de la vie humaine par ces derniers.

Pour rappel, des affrontements inter-communautaires entre jeunes du village d'Ahondo, avaient fait en janvier 2022, des morts, des blessés et plusieurs dégâts matériels.

Des incidents survenus lors d'une altercation entre des jeunes autochtones et des non nationaux, tous habitants du village, à propos d'un litige foncier.

Arrivé autour de 17h, il était 21h05 lorsque la délégation du ministre de la Santé et président du Conseil régional a pris congé de ses hôtes d'Ahondo, village natal de l'ex ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, actuel ambassadeur de Côte d'Ivoire en France.

La délégation officielle s'est retirée après une importance séance de travail avec l’ensemble des chefs traditionnels et cadres du département de Taabo à la préfecture de la ville.

Une occasion au cours de laquelle, Dimba Pierre a exhorté les uns et les autres à s'impliquer davantage et durablement au retour rapide d'un climat de paix et de cohésion sociale entre les différentes communautés vivant à Ahondo.

Tizié TO Bi

Correspondant régional avec Sercom