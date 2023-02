Prix Houphouët-Boigny UNESCO: Me Zehouri tire les leçons de Yamoussoukro

Présent à Yamoussoukro, mercredi, pour prendre part à la cérémonie de remise à l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, du Prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la Recherche de la Paix, le Notaire Conseil, Me Zehouri Bertin Paul-Armand, par ailleurs président de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire (ODAP-CI), se félicite de l'unité républicaine qui a réuni, dans la même salle, les Présidents Bédié, Ouattara et Gbagbo.

Me Zehouri Bertin, président de l'ODAP-CI: "Palme d'or à la Côte d'Ivoire qui a montré une unité républicaine..."

La cérémonie de remise du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix, a enregistré, mercredi 8 février 2023 à Yamoussoukro, la présence de plusieurs personnalités venues du monde entier, ainsi que des anciens présidents ivoiriens Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo autour du chef de l'État Alassane Ouattara. Pour le Notaire Conseil, Me Zehouri Bertin Paul-Armand, c'est la Côte d'Ivoire qui en ressort grandie pour avoir fait preuve d'unité nationale.

"Palme d'or à la Côte d'Ivoire qui a montré une unité républicaine en réunissant dans la même salle les Présidents BÉDIÉ, OUATTARA et GBAGBO et leurs partisans.

Le Gouverneur de Yamoussouko, Augustin Thiam, a coulé des larmes de joie; le Protecteur du prix HKB (Henri Konan Bédié), le sphinx de Daoukro, a dansé de bonheur avec le groupe Magic System", s'est réjoui Me Zehouri Bertin.

L'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, a reçu, mercredi à Yamoussoukro, le Prix Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix pour ses valeurs d'hospitalité, ayant permis, en 2015, à son pays, d'accueillir un million de refugiés en provenance de Syrie et d'Irak.

Protecteur du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix, l'ancien président Henri Konan Bédié a déclaré qu'Angela Merkel, en remportant ce prix, devient ainsi la « digne et remarquable héritière » de Félix Houphouët-Boigny, avec qui elle partage les valeurs d'humanisme.

Pour sa part, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a félicité l'ex Chancelière allemande pour son prix et engagé le gouvernement ivoirien à continuer d'œuvrer en faveur de la paix.