Prix Félix Houphouët-Boigny: Bédié vole la vedette à Gbagbo et Ouattara

Henri Konan Bédié, Protecteur du Prix Félix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la recherche de la Paix, a fait sensation ce mercredi 8 février 2023 à Yamoussoukro lors de la remise du prix à l'ex Chancelière allemande, Angela Merkel.

Henri Konan Bédié : "Il est temps d’agir ensemble afin d’éviter un nouveau drame à notre monde"

C'est la toute première fois, en Côte d'Ivoire, que le président en exercice et d'anciens chefs d'État se retrouvent ensemble au cours d'une cérémonie officielle. Tout un symbole et une joie partagée. Assurément, ce mercredi 8 février 2023 fera date. Henri Konan Bédié qui est le garant moral du Prix Félix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la recherche de la Paix, n'a pas pu s'empêcher d'exécuter quelques pas de danse au son du mythique groupe zouglou Magic System.

"La cérémonie de ce jour est (...) une occasion de célébrer la mémoire de Félix Houphouët - Boigny, bâtisseur de la Côte d’Ivoire moderne et il a fait de la recherche de la paix par le dialogue un sacerdoce politique. La Côte d’Ivoire, l’Afrique, le monde doivent, à cet homme providentiel, d’avoir œuvré au rassemblement de peuples divers, venus de tous les horizons, en vue d’inventer une terre d’hospitalité, une nation fraternelle dont le taux d’immigration est sans pareil", a déclaré Henri Konan Bédié.

Puis d'ajouter : "Nous lui devons d’avoir mobilisé les Ivoiriens et les Ivoiriennes pendant plusieurs décennies pour accueillir dans les familles, dans les nos villes et villages des réfugiés de pays africains en crise ou en Guerre (Libéria, Sierra Léone, Angola, Nigéria). Avec le Président Félix Houphouët BOIGNY, on ne parlait pas de réfugiés, mais de frères humains en détresse que Dieu nous envoyait et qu’il fallait accueillir comme tels. Le Président Houphouët BOIGNY ne fit jamais bâtir des camps de réfugiés, mais demanda de les accueillir dans nos villes, villages et de les intégrer", a rappelé l'ancien président de la République.

Selon lui, il est temps d’agir ensemble pour engager de manière concertée des solutions qui garantissent la paix afin d’éviter un nouveau drame à notre monde. "J’ai aussi une pensée pour mon pays la Côte d’Ivoire qui peine encore à engager un dialogue franc et sincère entre tous ses fils et filles, pour construire une paix durable au service du bonheur de ses populations et de celles de l’Afrique de l’Ouest", a renchéri Henri Konan Bédié.

Se réclamant héritier de Félix Houphouët Boigny, le président du PDCI croit que c'est en mobilisant toutes les énergies, à nouveau, que les Ivoiriens pourront préparer un héritage de paix pour les générations de demain, aussi bien en Côte d’Ivoire, en Afrique, que dans le monde. "Comme la Chancelière Angela Merkel, j’affirme avec vous : « Nous pouvons le réaliser ! »", a-t-il insisté.