Côte d'Ivoire : Adama Kamara rencontre l'homme le plus âgé de Gagnoa

Le ministre Adama Kamara a été ce mercredi 8 février 2023 dans la région du Gôh à l’occasion de l’annonce du démarrage officiel de la 4e édition de la Ronde du social. L'événement est prévu pour le jeudi 9 février 2023 dans la ville de Gagnoa. À cette occasion, le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale a rendu visite à Honoré Grobri (91 ans), considéré comme étant l’homme le plus âgé de la commune.

Adama Kamara lance la 4e édition de la Ronde du social

Adama Kamara était dans la capitale de la région du Gôh à l'occasion du lancement officiel de la 4e édition de la Ronde du social et aussi pour la promotion des outils de protection sociale, en l’occurrence de la CMU (Couverture maladie universelle) et le RSTI (Régime social des travailleurs indépendants). Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale a saisi cette opportunité pour rendre visite à l’homme le plus âgé de la commune, Honoré Grobri (âgé de 91 ans). Il lui a remis des dons de vivres et non vivres composés de riz, lait, savons et la somme de 250 000 F CFA.

« Je souhaite cette longévité du vieux Grobri à tous dans la santé. L’action sociale du président de la République concerne aussi bien les jeunes, les moins jeunes que les seniors. La journée internationale des personnes âgées qui vise à magnifier les personnes âgées (1er octobre de chaque année) est célébrée cette année à Gagnoa. Nous avons décidé de célébrer cette journée durant la 4e Ronde du social qui se tient dans le Gôh », a expliqué le ministre. La Ronde du social qui est une caravane de sensibilisation de proximité des populations, sera une occasion pour lui en vue de leur appropriation et de leur adhésion à ces instruments.

De nombreuses activités ont eu lieu ce jour en prélude au démarrage officiel de la Ronde du social. Il s’agit notamment des concours culinaires, des tournois d’awalé, de dames et de pétanque pour personnes âgées et un maracana (matches de gala) ayant opposé directeurs régionaux et ex-footballeurs d’une part, personnes âgées du secteur public et privé d’autre part.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci