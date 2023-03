Sarah Mukuna: “Pourquoi le football scolaire est-il si important pour la CAF ?”

Sarah Mukuna, directrice des Associations Membres, revient sur l’objectif du Championnat Africain de football scolaire de la CAF qui aura lieu à Durban au début du mois prochain.

Les enjeux de la création du Championnat Africain de football scolaire

Pour Sarah Mukuna, c'est une petite révolution sur le continent “mais elle aura un énorme impact sur l’avenir du football africain”.

Cette compétition vise surtout à favoriser l’émergence des dirigeants de demain. L'un des meilleurs investissements que nous puissions entreprendre pour l'avenir du football sur le continent africain est de consolider notre réservoir de talents à partir de la base.

Pour beaucoup d’enfants, cela prend forme dans leurs écoles. Plusieurs stars originaires de notre continent et qui ont atteint le plus haut niveau dans le football, ont débuté leur parcours footballistique à l’école.

Ce fut leur premier contact avec le jeu. C’est à partir de là qu’ils ont développé leur passion. Nous pensons qu'il existe de nombreux joyaux, garçons et filles, et nous voulons donner le plus de chance possible au plus grand nombre afin qu’ils tombent amoureux du football et qu’ils montrent leur talent”, explique la directrice des Associations Membres de la CAF.

Selon madame Mukuna, cela ne fait aucun doute que le niveau sera considérablement rehaussé au niveau des clubs et de l'équipe nationale à l'avenir…

“Oui, plus vous avez de personnes qui jouent et apprécient le jeu, plus vous avez de chances de détecter les meilleurs talents. Nous voulons que le football au niveau des écoles soit inclusif et offre une plateforme aux jeunes garçons et filles pour montrer leurs compétences sur le continent. Ils peuvent façonner leur avenir à partir du football. Les gens ne peuvent pas briller si les opportunités sont inexistantes. C’est pour cela que nous avons donc créé le Championnat Africain de football scolaire de la CAF. Ce sera très intéressant de voir les nombreux talents qui émergeront dans le futur”.

Quelque 400 000 garçons et filles et plus de 20 000 écoles ont participé à la présente saison. Ce chiffre est déjà très élevé mais nous voulons accroître le nombre dans les années à venir. Il s'agit de participants venant de 41 pays à travers le continent.