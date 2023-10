Vitale tacle Carina Style : ‘’Elle a un style vestimentaire d'hommes’’

Vitale n’a pas été très tendre envers Carina Style. Au cours de l’épisode de l’émission ‘’Mood’e by EK’’, le samedi 7 octobre 2023 sur NCI, elle a critiqué le look de Carina Style.

Vitale déchire le style vestimentaire de Carina Style

Vitale et Carina Style ne s’apprécient plus. Elles n’ont jamais été très proches d’ailleurs. Après un semblant de réconciliation autour d’une œuvre musicale avec la participation de la plupart des artistes coupé décalé, la hache de guerre a été déterrée. L’épouse du chanteur Marko Versace n’a pas apprécié l’absence de Carina Style à la réception de son mariage. Alors que la chroniqueuse de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI avait donné son accord au préalable. C’est via une vidéo postée quelques jours après son mariage sur sa page Facebook pour critiquer le comportement de sa collègue.

Des mois plus tard, invitée à participer le samedi 7 octobre à l’émission de mode ‘’Mood’E by EK’’, sur NCI, présentée par l’influenceuse Emmanuelle Kéïta, Vitale s’est attaquée au style vestimentaire de Carina Style.

‘’Côté vestimentaire, elle n'est pas à mon niveau. Elle est juste un peu stylée. Elle a un style vestimentaire d'hommes. Alors que moi je porte tout. J'ai un physique qui me permet d'être à l'aise dans tous les styles’’, dit-elle.

Bien que la présentatrice qui est abonnée à descendre des célébrités au cours de l’émission, a plutôt encensé le look de la chroniqueuse de l'émission Showbuzz. ‘’Elle sait s’adapter à tous les endroits auxquels elle est invitée. Elle a un cœur pur et elle est stylée. Selon moi, c’est la meilleure. Carina Style est dotée d’un corps athlétique, donc elle s’habille selon sa morphologie. Pour moi, elle fait des looks très chics. Je ne le dis pas parce qu’elle est ma collègue, mais je pense qu’on est des millions de personnes sur cette terre à la trouver stylée’’, souligne EK.