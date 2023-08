Carina Style répond à Vitale et prend une décision

Vitale et Carina Style sont de nouveau à couteaux tirés. Et pour cause, la Beyoncé d’Afrique n’a pas supporté l’absence de la chroniqueuse de Show Buzz à son mariage. Vivement critiquée par l’épouse de Marco Versace, Carina Style a réagi dans un live sur Facebook avant de supprimer la vidéo.

Carina Style : ‘’Je suis toujours disposée à avoir une conversation’’

Vitale et Carina Style qui étaient en froid depuis avaient fumé le calumet de la paix en mai dernier dans les locaux de M Group de Molare. Mais, le torchon brûle de nouveau entre les deux chanteuses. C’est Vitale qui a exprimé son mécontentement à Carina Style dans un live sur Facebook quant à l’absence de cette dernière à sa cérémonie de mariage. Bien que la chroniqueuse ait donné son accord de principe pour être présente.

‘’J’ai envoyé une invitation à mon amie Carina Style qui a donné la confirmation de sa présence. À ma grande surprise, elle a brillé par son absence. Deux jours plus tard, elle m’envoie un message d'excuses sur Whatsapp. Je suis d’accord sur ce point avec des arguments. Mais au moins, elle pouvait poster mes photos sur sa page pour me féliciter. Elle n’a pas fait non plus. Tu me félicites en privé et tu m’ignores en public. Selon vous, comment appelle-t-on cette attitude?’’, disait-elle.

Carina Style s’est prononcée automatiquement dans un direct sur son absence au mariage de Vitale. "On a fait notre réconciliation, laisse les choses venir doucement. Vous avez dit beaucoup de choses sur moi que ma famille a vu, que mes parents ont vu. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore digéré qu'on parle de moi ainsi. On s'est réconciliées mais les choses se font progressivement. Tu sais ce que je traverse ? Tu ne sais même pas pourquoi je suis pas venue. Je t'ai écrit je me suis excusée, mais tu es quand même venue mettre sur la toile. Carina a fait ceci, Carina a fait ça. Il faut me remettre dans ton ventre tu vas m'accoucher là il n'y aura plus rien. Tu m'as bloquée de partout. Je me suis excusée, mais ça ne t'a pas suffit’’, a répondu la chroniqueuse.

Par la suite, pour prouver sa bonne foi, Carina Style a posté la photo du couple Vitale-Marko Versace. Mais, en même temps, les minutes qui ont suivi, elle a supprimé, on ne sait pour quelle raison. Même son de cloche pour le direct qu’elle avait fait précédemment. Elle a ajouté en commentaire : ‘’Je suis toujours disposée à avoir une conversation avec elle en bonne et due forme comme deux grandes femmes. Pour l’instant, je vais profiter des vacances avec mon enfant.’’