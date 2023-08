Vitale dit ses vérités à Carina Style : "Ne viens pas jouer les hypocrites"

Vitale s’est mariée et elle est très heureuse. Mais dans chaque célébration de mariage, il y a toujours des personnes qui sont contre. Et la chanteuse, quelques semaines après être passée devant le maire, a décidé de régler ses comptes avec ses détracteurs et principalement Carina Style.

Vitale : ‘’Carina Style, continue comme cela, mais demain, ne viens pas jouer les hypocrites’’

Vitale a repris le chemin des clashs après son mariage avec Marko Versace. À la suite d’une vidéo de remerciements à tous ceux qui ont répondu à son invitation, la Patronna est maintenant déterminée à régler ses comptes. En effet, certaines mauvaises langues ont crié haut et fort qu’elle ne va jamais connaître le bonheur du mariage. Mais, par la grâce de Dieu, elle a rencontré ‘’un formidable homme’’.

Toutefois, Vitale n’est particulièrement pas contente de sa collègue artiste Carina Style. La chroniqueuse de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI, n’était pas présente aux différentes étapes de mariage de Vitale bien qu’elle ait reçu une invitation.

‘’J’ai envoyé une invitation à mon amie Carina Style qui a donné sa confirmation de sa présence. A ma grande surprise, elle a brillé par son absence. Deux jours plus tard, elle m’envoie un message d'excuses sur Whatsapp. Je suis d’accord sur ce point avec des arguments. Mais, au moins, elle pouvait poster mes photos sur sa page pour me féliciter. Elle n’a pas fait non plus. Tu me félicites en privé et tu m’ignores en public. Selon vous, comment appelle-t-on cette attitude?’’, a dénoncé l’épouse de Marco Versace.

Selon la Beyoncé d’Afrique, elle n’est pas fâchée contre Carina Style, mais elle n’a pas aimé son comportement. ‘’A tes fiançailles surprises chez tes parents, j’étais présente. Continue comme cela, mais demain, ne viens pas jouer les hypocrites. C’est pendant ces cérémonies que tu connais vraiment tes vrais amis. Il y a beaucoup d’artistes que je n’ai pas invités, mais qui ont fait des posts pour me féliciter’’, a ajouté Vitale.