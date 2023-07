Côte d’Ivoire : Vitale révèle le coût de son mariage avec Marko Versace, une folie

La chanteuse Vitale, qui a trouvé l'amour dans les bras de Marko Versace, vient de révéler le coût de leur mariage célébré il y a quelques semaines à l’hôtel communal de Cocody. Le montant évoqué par l'artiste donne le tournis.

Voilà le coût du mariage de Vitale et Marko Versace

Vitale et Marko Versace ont célébré leur mariage le samedi 15 juillet dernier à l’hôtel communal de Cocody devant parents, amis et proches. Deux semaines après cette union de la Beyoncé d’Afrique avec le chanteur Coupé-décalé installé en France, il était important pour elle de remercier toutes les personnes présentes à leurs côtés lors de la cérémonie civile et à la réception. Cette sortie a été l'occasion pour Vitale de donner une idée du coût de son mariage avec Marko Versace.

C’est à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que la chanteuse a adressé ses remerciements aux artistes qui l’ont soutenu. Non sans oublier de dévoiler la somme hallucinante qu’elle a dépensée dans l’organisation de ce mariage. Elle a fait savoir que son époux et elle ont réussi à créer un événement mémorable avec un budget de 80 millions de FCFA.

Par la même occasion, Vitale s’est aussi excusée auprès de toutes les personnes qu'ils n'ont pas pu inviter à la célébration de leur union. Parce qu’avec un budget initial de 200 millions de FCFA pour inviter tous leurs connaissances et amis, ils ont finalement opté pour un mariage plus intime pour respecter leurs moyens financiers. ‘’Toutes ces personnes qu’on n’a pas pu inviter, on vous présente nos excuses parce que c’était un petit truc qu’on a fait, une petite organisation, une petite cérémonie à hauteur de 80 millions et si on devait inviter toutes nos connaissances, tous nos amis, on allait devoir dépenser 200 millions FCFA, mais monsieur et moi, on n’avait pas ce montant-là’’, déclare-t-elle.

Il faut rappeler que la chanteuse Coupé-décalé, a créé le buzz avec un faux mariage il y a quelques années avec le jeune arrangeur, Momo Wang. Aujourd’hui, avec ce vrai mariage, Vitale a enfin retrouvé le bonheur tant recherché.