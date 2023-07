Une semaine après les obsèques d’ Awa Ehoura, sa mère rend l’âme

La famille de la défunte Awa Ehoura est de nouveau endeuillée. Une semaine après les obsèques de l’ex-journaliste de la RTI, sa mère vient à son tour de rendre l’âme.

La famille d’ Awa Ehoura de nouveau endeuillée

La mort a encore frappé dans la famille de la défunte Tabitha Awa Ehoura. Une semaine après les obsèques de l’ancienne journaliste à la RTI, la génitrice de cette dernière vient elle aussi de passer l’arme à gauche. Une double disparition qui est plus qu’insupportable pour les parents, amis, collègues et connaissances de l’ex-directrice de La Première. La triste nouvelle du décès de la mère d’ Awa Ehoura a été annoncée le dimanche 30 juillet par l’ex-éminent journaliste de la RTI, Levy Niamkey.

La maman d’Anne Zélica Ehoura, sœur cadette d’ Awa Ehoura, était très proche de la défunte journaliste. Elle ne pouvait donc pas supporter le départ de cette dernière à l’âge de 61 ans. Pour le moment, les circonstances de la mort de la mère d’Awa Ehoura restent inconnues.

Les funérailles de l’ex-présentatrice vedette du JT de la RTI se sont déroulées avec beaucoup d’émotion le samedi 22 juillet 2023. D’abord, l’atmosphère était très lourde dans la matinée au cours de la levée du corps d’Awa Ehoura à l’IVOSEP de Treichville. Elle l’était encore plus au cimetière municipal de Koumassi où de nombreux proches lui ont rendu hommage. A l’exemple d’une ancienne camarade d’Awa Ehoura et présidente de l’amicale du grand bahut de Bouaké, Marie Thérèse Boka, de Claude Franck About (président du cercle des Ebony) et du président de l’UNJCI, Jean-Claude Coulibaly. Ces derniers ont retracé le parcours excellent d’Awa Ehoura de l’école jusqu’à la RTI.