Awa Ehoura : La douloureuse séparation prévue pour le 22 juillet

C’est avec une grande douleur que le monde de l’audiovisuel en Côte d’Ivoire a appris la disparition de l’ancienne journaliste Awa Ehoura, le mercredi 5 juillet 2023 au CHU (Centre hospitalier universitaire) de Treichville. Le programme des obsèques de l'ancienne journaliste de la RTI (Radiodiffusion télévision ivoirienne) est connu.

Le programme des obsèques de Awa Ehoura établi

La grande famille des médias ivoiriens a reçu un véritable coup de massue à l’annonce le mercredi 5 juillet 2023 du décès de l’ancienne journaliste de la RTI, Tabitha Awa Ehoura survenu au CHU de Treichville, des suites d’une longue maladie.

Des messages se sont multipliés sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’ancienne présentatrice vedette du journal télévisé sur la Première du groupe RTI. Des partisans de l’ancien président de la République Laurent Gbagbo, dont l’actuel président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples), Charles Blé Goudé, ont a eu une pensée forte pour Awa Ehoura qui a été à l’époque conseillère en communication de l’ex-chef de l’Etat ivoirien.

Quelques semaines après l’annonce de la triste nouvelle sur la toile, la famille biologique de l’ancienne directrice de La Première vient d’arrêter le programme complet de ses obsèques qui démarre dès la semaine prochaine à Abidjan. Ainsi, au nom de Sa Majesté Akoumoro II, Roi des Anoh, toute la chefferie traditionnelle Anoh, de la grande famille Ehoura et alliées à Famienkro, Groumania, Koffessou, Prikro, Bouaké, Abidjan, Etats-Unis d’Amérique, et France, etc., la présentation des condoléances est reçue du lundi 17 au mercredi 19 juillet 2023 au domicile familial de la défunte sis à Port Bouët 1 de 18 h à 22 h.

Cette étape sera suivie d’une veillée de prière le vendredi 21 juillet à IVOSEP de Treichville de 20 h à 22 h sous le préau. Ensuite, sera procédé à la levée du corps de l’ancienne journaliste le samedi 22 juillet de 10 h 30 à 11 h 30 à la salle Félix Houphouët-Boigny à IVOSEP. Puis le cortège funèbre va marquer un arrêt à la RTI avant de conduire Awa Ehoura à sa dernière demeure au cimetière municipal de Koumassi.