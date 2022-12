Côte d'Ivoire: 86 travailleurs des entreprises IVOSEP et Fleurivoire honorés

Une cérémonie de distinction des travailleurs des sociétés exerçant dans le secteur des pompes funèbres, IVOSEP (Ivoire sépultures) et Fleurivoire, a eu lieu ce mardi 13 décembre au Plateau. Ce sont au total 86 travailleurs, à savoir 81 d'IVOSEP et 5 de Fleurivoire, totalisant entre 15 et 35 années d'ancienneté, qui ont reçu chacun une médaille d'honneur du travail.

86 travailleurs des entreprises IVOSEP et Fleurivoire ont reçu des médailles d'honneur du travail

Chrystel Malan, directrice générale adjointe d'IVOSEP , a expliqué les raisons qui motivent cette distinction : '' Un important travail a été réalisé depuis la création d' IVOSEP il y a plus de 65ans, afin de faire de notre entreprise, le leader du secteur des pompes funèbres en Côte d'Ivoire. Cette noble ambition serait vaine si nous ne disposons pas de ressources humaines de qualité. La médaille d'honneur du travail vient en récompense à l'ancienneté de service de nos récipiendaires, et à leurs fidélités continues'', a-t-elle soutenu tout en faisant savoir aux récipiendaires qu'ils sont aujourd'hui une fierté pour la nation ivoirienne .

'' vous êtes une fierté pour toute la Côte d’Ivoire, c’est un hommage républicain, un signe de reconnaissance pour toutes vos années d’activité, pour votre engagement, votre professionnalisme et tout le travail accompli'', a-t-elle ajouté.

Représentant le ministre de l'Emploi et de la protection sociale, Adama Kamara, Bintou Coulibaly a expliqué que : '' La médaille d'honneur du travail a été instituée par décret 6365 du 9 février 1963 pour récompenser le mérite de tous ceux et de toutes celles qui, durant leurs vies professionnelles, n'ont ménagé, ni leurs temps, ni leurs efforts pour contribuer à l'essor économique et social de notre cher pays. ''.

Poursuivant, Bintou Coulibaly a reconnu la qualité du travail abattu par ces deux entreprises exerçant dans le secteur des pompes funèbres. '' Et la contribution des entreprises IVOSEP et Fleurivoire, leaders dans le secteur des pompes funèbres en Côte d'Ivoire, est incontestable. L'apport est perceptible, non seulement, à travers le maillage territorial réalisé, avec plus d'une trentaine de succursales et de bureaux dans les plus grandes localités du pays. Mais également, à travers le nombre des services proposés et la qualité des prestations servies pour accompagner les familles. Une contribution indispensable au corps social qui mérite d'être saluée et célébrée. '', a-t-elle ajouté tout en précisant que ces deux entreprises n'auraient pas réalisé de telles performances sans le dynamisme et le professionnalisme des travailleurs. Tout en adressant ses félicitations aux récipiendaires, elle les a exhortés à redoubler d'efforts dans le travail afin de servir d'exemple aux jeunes générations.

Au nom des récipiendaires, Jean Marc Affian Honoré a affiché sa fierté de recevoir cette distinction, et a exprimé sa gratitude au Gouvernement ivoirien ainsi qu'à la direction d’IVOSEP. Il a également rassuré que ses collègues et lui seront des modèles pour les générations à venir.