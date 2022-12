Côte d'Ivoire : Jean-Marc Yacé s'engage auprès de KKB

Jean-Marc Yacé a échangé avec Kouadio Konan Bertin dit KKB le mardi 13 décembre 2022. Le maire de la commune de Cocody a exprimé son engagement auprès du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale dans sa mission de réconcilier les fils et filles de la Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : KKB accorde une audience à Jean-Marc Yacé

Mardi 13 décembre 2022, Kouadio Konan Bertin (KKB) a accordé une audience à Jean-Marc Yacé. Selon le service de communication du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, les échanges entre le maire de la commune de Cocody et l'ex-député de Port-Bouët ont porté sur l'actualité ivoirienne, le retour de la paix en Côte d'Ivoire, la cohésion et la réconciliation des Ivoiriens.

On note que le père de la Miss Côte d'Ivoire 2021, Olivia Yacé, a exprimé sa disponibilité pour accompagner Kouadio Konan Bertin dans sa délicate mission. Le premier magistrat de Cocody a pris l'engagement de jouer sa partition afin d'accompagner l'ancien président des jeunes du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) d'Henri Konan Bédié.

Jean-Marc Yacé (61 ans), cadre du PDCI, dont il est membre du bureau politique, est à la tête de la commune de Cocody depuis 2018. Il est également l'actuel président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (FITKD).