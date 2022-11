Côte d'Ivoire : KKB et l'ambassadeur russe parlent de paix

Kouadio Konan Bertin (KKB), ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, a échangé le lundi 28 novembre 2022 avec Son Excellence Alexy Saltykov, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont abordé l'actualité sociopolitique.

Côte d'Ivoire : La paix au centre d'un échange entre KKB et l'ambassadeur russe

Lundi 28 novembre 2022, Kouadio Konan Bertin a accordé une audience à Alexy Saltykov, ambassadeur extraordinaire et de plénipotentiaire de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire. Le diplomate en poste depuis quatre mois et le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale d'Alassane Ouattara ont parlé de la situation sociopolitique du pays.

"Nous avons discuté de la problématique de la paix en Côte d'Ivoire. Et nous nous réjouissons des efforts consentis par le gouvernement ivoirien dont l'une des actions importantes a été l'excellente célébration de la Journée nationale de la paix, du pardon et du souvenir à laquelle j'ai assisté. La Russie qui entretient de bonnes relations avec ce pays continuera à apporter son expertise, son savoir- faire pour la consolidation de la paix sans laquelle il n'y a point de développement", a soutenu le diplomate russe.

De son côté, l'ancien député de la commune de Port-Bouët s'est réjoui du nombre croissant de demandes de bourses d'étudiants ivoiriens en direction de la Russie. "Je voudrais saluer votre présence à Duékoué, vous et votre épouse lors des Journées de la paix, du pardon et du souvenir à Duékoué. Cela dénote de l'intérêt que vous accordez à la paix dans notre pays", s'est exprimé Kouadio Konan Bertin. Par ailleurs, le ministre ivoirien a rappelé que "la Côte d'Ivoire est l’amie de tous et l’ennemie de personne".

À l'approche des élections municipales, régionales et présidentielle, d'autres rencontres sont prévues afin de solliciter l'expertise de la Russie ainsi que des pays amis de la Côte d'Ivoire.