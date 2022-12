The Bachelor: Nadia a-t-elle fini dans le lit de Joël? Toute la vérité

Eliminée de la téléréalité The Bachelor, la nigérienne Nadia a enfin dévoilé ce qui s’est réellement passé lors de cette fameuse soirée à la piscine où elle s’est retrouvée toute seule avec Joël jusqu’à une heure tardive.

The Bachelor: Révélations sur la soirée à la piscine entre Joël et Nadia

Malgré les virulentes critiques sur les réseaux sociaux, la téléréalité ‘’ The Bachelor ‘’ diffusée sur Canal Plus, connait un véritable succès. Cette émission dans laquelle Joël Wiliams doit choisir sa compagne parmi 20 jeunes filles, est en train de tirer à sa fin. Dans l’épisode du samedi 3 décembre dernier, le beau gosse de la série a dû se séparer de deux autres filles parmi les quatre restantes. Il s’agit de Graziella et surtout Nadia, l’une de ses préférées.

Une décision qui a surpris de nombreux internautes en raison de certains faits qui se sont passés entre la fille de 23 ans, venue du Niger, et Joël. En effet, dans l’un des précédents épisodes, la belle Nadia et le Bachelor avaient passé un somptueux moment à deux dans la piscine jusqu'à une heure tardive. Personne n'avait vraiment su la suite des évènements mais depuis lors, les rumeurs ont circulé sur la toile, stipulant qu’il y aurait eu rapports sexuels entre ces deux personnages de la téléréalité.

Quelques jours après son élimination, Nadia est revenue sur cette fameuse soirée lors d’un direct sur Instagram. "Rien ne s’est passé. Si je veux faire quelque chose, ce n’est pas dans une téléréalité que je vais venir faire quelque chose…", a confié Nadia.