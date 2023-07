Vitale à Marco Versace : ‘’Je t’ai longtemps cherché. Je t’ai longtemps attendu’’

La chanteuse coupé décalé Vitale a quitté définitivement le cercle des artistes célibataires. A l’Hôtel communal de Cocody, le samedi 15 juillet 2023, elle a tissé les liens du mariage avec son chéri Marko Versace.

Vitale est devenue désormais Madame Brou

Les choses sont allées très vite. Nadège Bomisso alias Vitale ne pouvait pas attendre longtemps pour s’unir à Guy Hermann Marius Brou alias Marko Versace. Après le mariage traditionnel du couple d’artistes ivoiriens le mardi 11 juillet 2023, les mélomanes étaient vraiment impatients de voir le mariage civil. Alors que certains mettent du temps pour passer devant le maire, Vitale et Marko Versace devaient en finir rapidement avec cette vie de célibataire.

Ainsi, le chanteur coupé décalé a conduit pour de bon sa dulcinée le samedi 15 juillet devant l’autel de l’Hôtel communal de Cocody. Vêtue d’une longue robe blanche de mariée scintillante, c’est au bras de son fils que Vitale a fait son entrée dans la salle de mariage de la mairie de Cocody. Et pour unir le couple, le premier magistrat de la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé était bien présent. Il n'a pas manqué de prodiguer de sages conseils à Vitale et à Marko Versace.

Après les formalités d’usage et le sacramental ‘’oui’’, la Beyoncé d’Afrique a reçu sur son doigt l’alliance qui fait désormais d’elle Madame Brou. Mais comme si cela ne pouvait pas lui arriver, la chanteuse a coulé les larmes. Passée l’émotion, avant de mettre la bague sur l’annulaire de son époux, Vitale s’est exprimé en ses termes à son mari : ‘’Ma motivation, mon booster, celui-là même qui m’a soulevé au ciel. Je t’ai longtemps cherché. Je t’ai longtemps attendu. Enfin, je t’ai retrouvé et c’est jusqu’à la gare. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la maladie comme dans la santé. Dans la richesse comme dans la pauvreté, je serai toujours avec toi. Merci de m’avoir honorée devant tout le monde’’.

Cette belle cérémonie de mariage a vu la présence très remarquée des artistes comme Le Molare, Saga Junior, Bilongo… Et c’est dans un somptueux cadre dans le District d'Abidjan que le couple Brou a convié tous ses invités pour une agréable réception.