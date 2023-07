Côte d’Ivoire : Vitale s’apprête à passer devant le Maire pour de vrai

Vitale a dévoilé sur les réseaux sociaux, une vidéo et des images de sa cérémonie d’enterrement de vie de jeune fille. La chanteuse s’apprête ainsi à se marier pour de vrai après son faux mariage avec l’arrangeur Momo Wang il y a quelques années.

Vitale enterre sa vie de célibat

La chanteuse Coupé-décalé ivoirienne, Vitale se prépare à franchir une nouvelle étape dans sa vie privée. Celle surnommée dans le milieu musical, la Patronna ou encore la Béyoncé d’Afrique, va bientôt quitter le cercle des artistes célibataires de Côte d’Ivoire. Elle a trouvé depuis l’homme avec qui elle va désormais faire sa vie. Il s’agit de l’artiste Coupé-décalé ivoirien installé en France, Marco Versace.

Et les deux tourtereaux de chanteurs vont bientôt passer devant le Maire. C’est peut-être une question de mois pour qu’on appelle Vitale dorénavant Madame. L’ancienne danseuse de Meiway et d’Aïcha Koné a dévoilé le samedi 1er juillet et le lundi 3 juillet sur sa page Facebook, une vidéo et des photos de sa soirée d’enterrement de vie de jeune fille.

Elle et ses copines arboraient même des T-shirts où il est écrit en anglais : ‘’Bride to be’’, ce qui signifie en français : ‘’future mariée’’. ‘’Hier (NDLR : samedi 1er juillet), j’ai fait mon EVJF (enterrement de vie de jeune fille ou vie de célibataire) en compagnie de mes Sœurs, amies et collègues. Par la grâce de Dieu, tout s’est très bien passé. Merci à tous. Mon Dieu, je mets ce mois de juillet et la suite des cérémonies entre tes mains; tu sais, je sais; j’ai foi en toi. Que ton nom soit glorifié’’, écrit-elle.

Il y a quelques mois, Vitale à propos de son fiancé de chanteur, disait ceci : ‘’Sa présence dans ma vie m’apporte beaucoup de bien, ça me soulage, ça me libère l’esprit de beaucoup de stress. Aujourd’hui, il est là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu du showbiz, mais c’est lui que je vois, je m’en fous de ce qui se passe sur les réseaux, je vis une vie tranquille. Sa présence est très très importante dans ma vie. Je suis actuellement à Paris pour voir mon chéri et préparer notre mariage qui aura lieu en été’’.

Toutefois, les Ivoiriens attendent toujours de voir la chanteuse être dans une véritable salle de mariage dans une mairie à Abidjan ou en France pour croire. Parce qu’elle a créé un buzz sur son faux mariage avec le jeune arrangeur Momo Wang, il y a quelques années.