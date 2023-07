Etats-Unis : Kylian Mbappé fait la fête avec des stars américaines

Kylian Mbappé est en vacances aux Etats-Unis. L’attaquant français du PSG en a profité, avant la reprise, de faire la fête avec des célébrités américaines à l’anniversaire du milliardaire américain, Michael G. Rubin.

Kylian Mbappé participe à une soirée anniversaire délirante à Miami

Le jeune capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé profite bien du côté de Miami aux Etats-Unis de ses vacances. Au pays de l’Oncle de Sam, l’attaquant du PSG ne s’ennuie pas du tout. Les clichés présentés sur les réseaux sociaux ont montré le champion du monde 2018 en train de passer du bon temps sur les belles plages de Miami. Dans ses balades, le joueur tricolore est aperçu avec sa joyeuse bande, sa belle-sœur Melissa et son grand ami Tchaga en tête.

Avant de revenir en France pour la reprise des entraînements avec son équipe en club, le Français est allé faire la fête dans la soirée du lundi 3 juillet dans un établissement de joie de Miami. Kylian Mbappé participait ainsi à une soirée organisée par le milliardaire américain, Michael G. Rubin. A l’occasion de la célébration de l'anniversaire de ce dernier, il y avait une constellation de célébrités américaines, à savoir Jay-Z, Beyoncé, Leonardo Di Caprio, Tom Brady, Jennifer Lopez, James Harden, James Corden, Kendall Jenner, Justin Bieber, Rose Bertram, ex-compagne de Gregory Van der Wiel…

A la fin de la soirée, le joueur de 24 des Bleus en a profité pour faire des photos avec quelques stars américaines comme Jay Z, Lil Baby, Joel Embiid et bien sûr, avec l’homme d'affaires et philanthrope américain qui célébrait son anniversaire. Il est le PDG de Fanatics, le premier fournisseur mondial d'articles de sport sous licence ; et président exécutif Rue Gilt Groupe.