Campagne Ivy Park: Beyoncé s’affiche avec ses filles Blue Ivy et Rum

Après 13 ans de mariage, Beyoncé et Jay Z restent très discrets depuis la naissance de leurs jumeaux Rumi et Sir Carter âgés maintenant de 4 ans. Queen B presente la nouvelle collection Halls of Ivy avec un casting 5 étoiles.

Beyoncé pose avec ses deux filles dans la nouvelle campagne Ivy Park

Pour la cinquième collaboration entre sa marque et Adidas, Queen B a tapé fort. Ainsi, pour cette nouvelle campagne Ivy Park, sa ligne de vêtements, la chanteuse a fait appel à des enfants de célébrités. Ses deux filles, Blue Ivy et Rumi, âgées de 9 ans et 4 ans, qui apparaissent dans plusieurs scènes, sont également de la partie.

Tout comme Natalia Bryant, Ava et Deacon Phillippe, ainsi que les stars du basket-ball James Harden et Jalen Green pour modéliser la campagne, qu'elle a taquinée sur Instagram. Il y aura plus de 89 vêtements à vendre, dont certains ont un design collégial.

De leurs grands yeux bruns, le nez et les sourcils parfaitement dessinés qui donnent envie de demander la même chose à son esthéticienne, la petite Rumi est vraiment le portrait craché de sa maman.

La collection Halls of Ivy sera lancée exclusivement pendant 24 heures sur adidas.fr le 9 décembre, avant d’être lancée dans le monde le 10 décembre.

Loin des yeux près des siens

Une fois tous les six mois, elle embarque avec son mari Jay-Z et leurs enfants, Blue Ivy (9 ans) et les jumeaux Sir et Rumi (4 ans), dans un yacht de luxe pour quelques semaines de calme absolu. Ne montrant rien de leur vie de famille, le couple d'artistes ne donne que de très rares interviews. La dernière date du dimanche 25 avril 2021.

Avec la pandémie et ses confinements, Jay-Z a véritablement accordé tout son temps à ses enfants. Une période bénie pendant laquelle il a réfléchit sur sa manière d'éduquer. "Le but est de leur donner un environnement chaleureux et aimant, d'être très attentif à la personne qu'ils souhaitent devenir. C'est facile pour nous, en tant qu'humains, de vouloir que nos enfants fassent certaines choses, mais nous n'en avons aucune idée. Nous sommes simplement des guides", résume-t-il.

On sait déjà que Blue Ivy, Sir et Rumi ne peuvent devenir qu'aussi géniaux que leurs parents. Rappelons que le 10 avril 2021, Jay-Z et Beyoncé fêtaient leur 13e anniversaire de mariage en organisant un petit voyage improvisé à Las Vegas.