Violences faites aux femmes: Nassénéba Touré prend le devant de la lutte

Lutte contre les violences basées sur le genre: Nassénéba Touré annonce une marche le samedi à Treichville

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’enfant, a annoncé une marche ce samedi 4 décembre 2021 dans la commune de Treichville. Une marche qui s’inscrit dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles.

‘’Cette marche dénommée « l’offensive Orange » contre les violences faites aux femmes et aux filles partira du Restaurant ABOUSSOUAN au Parc des Sports de Treichville. Avec les membres du Gouvernement, les Ambassadeurs et membres du corps diplomatique, les responsables du Système des Nations Unies, les Guides religieux, les leaders communautaires, la société civile et la population, tous vêtus de la couleur orange, nous dirons, ensemble, non aux violences faites aux femmes et aux filles‘’, a annoncé la ministre Nassénéba Touré, mercredi, lors d’une conférence de presse au Plateau.

Elle a également rappelé le contexte dans lequel, se situent ces 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. ‘’Cette campagne débute le 25 novembre par la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. Elle s’achève le 10 décembre qui est la Journée des Droits de l’Homme. Une telle articulation vise à indiquer que la violence contre les femmes, constitue une violation des droits humains‘’, a soutenu Nassénéba Touré.

Puis d’ajouter: ‘’ Le thème mondial, il convient de le rappeler est cette année : « orangez le monde : mettons fin aux violences faites aux femmes maintenant ». Nous en avons décliné un thème national qui est : « orangez le monde : tous ensemble mettons fin aux viols. c’est maintenant ! ».

La couleur orange symbolise cette campagne et s’associe à chacune des activités de la campagne. Cette couleur orange fait référence à un monde meilleur tel que souhaité et voulu, c’est-à-dire, sans aucune violence sur les femmes et les filles, a-t-elle déclaré.

La conférence de presse a eu lieu en présence de Madame Anne Lugon MOULIN, Ambassadeur de Suisse en Côte d’Ivoire, et de Madame Antonia Ngabala SODONON, Représentante Résidente de ONU-Femmes en Côte d’Ivoire.