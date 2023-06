Football: L'international Kylian Mbappé rentre au Cameroun

L’information qui était jusque-là une simple rumeur, est confirmée finalement. Le talentueux joueur français, Kylian Mbappé va débarquer très bientôt au Cameroun, son pays d’origine pour plusieurs raisons.

Kylian Mbappé bientôt au Cameroun

L’international français d’origine camerounaise, Kylian Mbappé a été aperçu il y a quelques jours dans les locaux de l’Ambassade du Cameroun en France.

D’après les médias camerounais, l’attaquant du PSG était dans l’enceinte de la représentation diplomatique camerounaise en France pour des formalités administratives en vue d’un séjour dans le pays de ses ancêtres.

Les informations vont bon train et effectivement le natif de Bondy qui est en vacances depuis le lundi 19 juin dernier, va se rendre bel et bien dans le pays de son père au mois de juillet prochain en vue de réaliser un projet et poser des actions d’ordre social.

Selon la presse camerounaise, le joueur français de 24 ans arrive dans son pays d’origine pour la réalisation d’un documentaire qui va être diffusé sur les chaînes Crtv Littoral, Crtv Sports et Crtv News.

Il s’agira d’un document de 52 minutes intitulé ‘’Kylian Mbappe d’ici et d’ailleurs’’. ‘’Un grand reportage sur l’un des plus grands footballeurs du siècle actuel, resté attaché à ses racines : l’Afrique, le Cameroun’’, indique la documentation.

Son voyage au Cameroun sera marqué également par la réhabilitation d’une école spécialisée pour sourds et muets. Kylian Mbappé va aussi faire un tour dans le complexe de Yannick Noah dans le quartier-village d’Etoudi où le président français Emmanuel Macron était en juillet 2022.

Les fans du champion du monde 2018 vont envahir le tarmac de l’aéroport de Yaoundé ou de Douala pour réserver un bel accueil à l’un des meilleurs du monde.