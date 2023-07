CAM Tchin-Tchinn : L'histoire d'un tournoi qui secoue la Côte d'Ivoire

Jonathan Morrison a lancé la seconde édition du CAM Tchin-TchinN le jeudi 13 juillet 2023. Le tournoi de petits poteaux initié par l'ancien compagnon de Maria Mobil a fait senssation dès la première édition en 2022. La compétition a véritablement secoué la Côte d'Ivoire.

CAM Tchin-Tchinn : Quand Jonathan Morrison décide de faire rêver les Ivoiriens

En 2022, le jeune Jonathan Morrison débarque en Côte d'Ivoire avec un projet de compétition de football. Il s'agit d'une ligue de maracana ou petits poteaux masculine. Quand l'ex-petit ami de la star togolaise annonce la récompense de 40 millions de francs CFA, il est immédiatement pris pour un vendeur d'illusion.

"Je vous promets que les vainqueurs auront tout ce qu'on leur a promis pour le CAM Tchin Tchin 2022. 40 millions pour le vainqueur, 20 millions pour le second, cinq millions pour le meilleur buteur et cinq millions pour le meilleur joueur", a soutenu le patron de la structure Treiize.

Invité sur le plateau de l'émission Yvidero Show diffusée sur NCI, le promoteur du CAM Tchin-Tchinn a presqu'été pressé de rêveur. Souleymane Kamagaté, alias L'Homme Saga, faisait partie des détracteurs de Jonathan Morrison. "C’est factuel…c’est ce que je dis, c’est théorique, lui dans sa tête, il va réaliser un truc de 5 000 personnes et pour chaque match, il va vendre des tickets à hauteur de 2 000 F CFA…l’ouverture, il peut y avoir du monde et pour le deuxième match ? Et pour le troisième match ? Et puis c’est impossible même de réaliser quelque chose de 5000 places, un gradin de 5000 places, sur le terrain, c’est carrément impossible, à la limite, tu peux faire peut-être 1000 places", avait déclaré le mari de Bamba Ami Sarah sur les ondes d'une radio.

Jonathan Morrison est désormais sous les spotlights. D'un côté se trouvent les sceptiques qui pensent que le jeune promoteur a d'autres idées derrière la tête et tente plutôt d'arnaquer les participants au tournoi CAM Tchin-Tchinn. De l'autre, on trouve ceux qui croient au projet et encourage le promoteur.

Par ailleurs, l'homme devrait aussi faire face au refus de la FIMADA (Fédération internationale de maracana et de disciplines associées) de le laisser organiser le CAM Tchin-Tchinn, car elle serait la seule structure habilitée à initier un tel évènement en Côte d'Ivoire. Finalement, le tournoi se tient après avoir résisté à la crise avec la Fédération de football de petits poteaux sous le parrainage de Didier Drogba. Le défi est relevé !

Pour la seconde édition, Jonathan Morrison qui a tenu ses engagements pour l'année 2022, a réussi à convaincre Apoutchou National, Le Molare, Yodé, Debordo de l'accompagner en prenant la tête de clubs participants. Il monte la mise en promettant 100 millions de francs CFA au vainqueur. De quoi à faire encore beaucoup de bruits autour de son tournoi.