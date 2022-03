L'Homme Saga magnifie Ami Sarah pour avoir refusé la prostitution

L’artiste chanteuse ivoirienne Bamba Ami Sarah a toujours vu en son époux Souleymane Kamagaté dit L’Homme Saga “ un père aimant” auprès duquel la sécurité et l’amour ne feront point défaut. Et le blogueur de mari vient encore de le démontrer ce mardi 8 mars 2022, jour de de célébration de la Journée internationale des Droits des Femmes (JIF).

L'Homme Saga à Ami Sarah: « Tu avais la possibilité de mener une vie de débauche mais...»

Souleymane Kamagaté alias L'homme Saga remet une nouvelle couche en célébrant ce mardi 08 mars, son épouse Bamba Ami Sarah, à l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes. Et ce, après la belle surprise en complicité avec l’équipe de C’Midi de Caroline Dasylva à la RTI, début janvier. A l’instar de tous les hommes, les vrais, le blogueur entrepreneur Souleymane Kamagaté a posté un émouvant message sur sa page Facebook ce mardi matin pour dire combien de fois il est fier de madame Kamagaté Ami Sarah à ses côtés.

Voici son message qui retrace la vie parsemée d'embûches de la "star Tonnerre" qui allie célébrité et la vie de femme accomplie et heureuse au foyer.

“Après le départ brusque de ton père, voyant les difficultés de ta mère à subvenir aux besoins de tes frères et toi, tu avais la possibilité de mener une vie de débauche pour l’aider dans sa tâche, non tu ne l' as pas fait. Auxiliaire en pharmacie, tu as préféré postuler pour une émission de télé réalité " star tonnerre " qui te donnait la possibilité de réaliser tes rêves. Dieu n'abandonnant pas ses enfants, tu es retenue et tu deviens une star.

Étant star , deux voies s'offraient à toi, celle de la prostitution de luxe et de la persévérance. Tu as plutôt suivi la voie de la persévérance qui t’a permise de t' imposer au fur et à mesure , de vivre de ton art et de pouvoir subvenir aux besoins de ta famille .

En ce jour de la journée internationale des droits de la femme, tu mérites d être honorée KAMAGATÉ AMI SARAH. Les ivoiriens l' ont peut être oublié mais tu fais partie des artistes qui ont bercé l' enfance de beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils oublient vite , il fut un temps où tu étais l’artiste la plus imitée à wozo vacances et elles imitaient toutes tes coiffures”, a écrit L’Homme Saga.

Dans une confidence à Life magazine, Souleymane Kamagaté expliquait qu’il ne se voyait pas donner du crédit à une femme au point de fonder un couple et un foyer. Cela, à cause des nombreux déboires et expériences subis par ses amis, tombés sur des filles cupides, des infidèles, des matérialistes, des insoumises. « Je voyais les femmes en diable », a-t-il énoncé en pouffant de rire.

« J’avais une idée négative très tranchée des femmes avant de connaître Bamba Ami Sarah. Elle a changé ma manière de voir, elle m’a donné envie de me marier; ce qui n’était vraiment pas le cas auparavant. Je n’étais pas du tout prêt ! », dit-il. À la question de savoir comment ils arrivent à gérer leur couple avec toute la notoriété qu’ils ont dans le milieu showbiz, voici ce que répond Bamba Ami Sarah : « Il n’y a pas de stars dans le foyer. On dépose nos casquettes de stars, tout ce qui est orgueil au seuil de la porte. À la maison, c’est Ami Sarah et Souleymane Kamagaté ».

« J’ai trouvé une épaule sur laquelle me poser. En tant qu’artiste, on a tellement de propositions pour te rendre n’importe quoi, tout ce qu’il faut pour te mener à la perdition. Pour moi il était temps de me poser et de pouvoir fonder une vie de famille. Avec Souleymane Kamagaté, j’ai senti la sécurité, j’ai senti un père. Il ressemble un peu à mon papa », avoue la chanteuse tout en rougissant, les yeux pétillant de bonheur.

Pour rappel, c'est lors d'une soirée à Yopougon Rue Princesse que Souleymane Kamagaté a rencontré pour la première fois l'artiste Bamba Ami Sarah, puis a continué la chasse de la séduction sur internet: "J’entendais parlé d’elle mais je ne l’avais jamais vue et après la soirée, quand je me suis connecté, j’ai cherché son compte Facebook et je lui ai laissé un message comme quoi j’étais un fanatique de sa musique, un grand fan donc c’est vraiment de là que tout est parti".