Zouglou: Que se passe-t-il au sein du groupe Magic System?

Le lead vocal du groupe Magic System, Asalfo, a posté une photo, lundi après midi, qui a suscité de nombreuses interrogations sur les réseaux sociaux.

L'étrange publication d'Asalfo à propos du groupe Magic System

Contrairement aux autres groupes zouglou formés dans les années 90, Magic System est un des rares à résister au temps. Ce groupe ne s’est jamais disloqué contrairement aux célèbres « Salopards » ou encore «Poussins-chocs » des rescapés Yodé & Siro. Si les enfants d'Anoumanbo sont toujours ensemble, c'est parce que les règles édictées pour le fonctionnement du groupe qu'ils forment, sont respectées.

Le lead vocal du groupe, Traoré Salif dit Asalfo, a récemment expliqué les raisons pour lesquelles, ses complices et lui évoluent ensemble encore aujourd'hui. Ils se sont disciplinés, ce qui limite les querelles qui auraient pu les diviser. "Vous savez pourquoi le groupe Magic System ne se divise pas ? Parce que je n’ai jamais mis en tête que c’est moi qui suis le plus vu ou c’est moi qui suis le plus connu … Moi je suis Asalfo parce qu’il y a Tino, Goudé et Manadja derrière … Donc on comprend qu’on ne peut pas s’appuyer sur des gens parce qu’on est fort, mais on s’appuie sur des gens pour être fort", a expliqué l'artiste ivoirien.

Il a quelques jours, Manadja a rendu un bel hommage à Asalfo. Un hommage qui constituait une preuve de cette parfaite entente entre les gaous magiciens. ''Pour moi, tu resteras un modèle de réussite. J’ai fait ta connaissance alors que je n’avais que 5 ans à Anoumabo et depuis lors, tu m’as pris sous tes ailes. Tu es et resteras pour moi le grand frère que je n’ai pas eu de mes parents biologiques. Les gens diront beaucoup de choses, mais Dieu seul sait où toi et moi sommes quittés. Je connais ta force et c’est le travail, le courage et la pitié pour tout un chacun. Tu ne baisses jamais les bras, même quand c’est chaud'', a témoigné Manadja dans un message posté sur sa page Facebook.

Dans l'après-midi du lundi 7 mars 2022, Asalfo a posté une photo dans laquelle on le voit aux côtés de deux autres membres du groupe Magic System, que sont Tino et Goudé. ''Bonne après-midi à tous. On s'en fou de Manadja'', a commenté Asalfo. Une publication qui a fait croire à ccertains internautes, l'existence d'une querelle naissante au sein du groupe zouglou. Afin d'éviter toute mauvaise interprétation, Asalfo est revenu à la charge en postant une photo du groupe Magic System au grand complet.