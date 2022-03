Audiovisuel : Un magazine au cœur des crimes et délits

Le paysage audiovisuel ivoirien va connaitre un magazine consacré aux crimes et délits. Sous l'impulsion de Jean-Philippe Koffi, un criminologue ivoirien, les téléspectateurs seront plongés dans l'univers du phénomène criminel.

Audiovisuel : Jean-Philippe Koffi plonge les téléspectateurs dans le monde du crime

À travers son prochain magazine dénommé Crimes et délits, Jean-Philippe Koffi entend d'abord rendre un hommage mérité aux enseignants de l'UFR de criminologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Ce jeune producteur est un criminologue de formation et un véritable passionné de l'émission Les Enquêtes Impossibles de feu Pierre Belmarre.

"L’idée est venue du fait qu’il faut mettre à contribution ses atouts. On apprend pour servir. Et dans mon domaine, je me suis penché sur ces faits parce que je pense que le décryptage, les explications par les spécialistes pourraient participer à la meilleure compréhension du phénomène criminel et favoriser une véritable implication de la population dans la prévention de la criminalité sous ses diverses manifestations. C’est ainsi que nous avons partagé le projet ; mon collaborateur et moi", a confié le concepteur de Crimes et délits.

Au niveau du contenu, le magazine va mettre en scène des faits de société que vivent les populations au quotidien. Le producteur ivoirien s'intéresse également aux faits publiés sur la page officielle de la police nationale et des plateformes assimilées. "Toutefois, on prend la peine de vérifier l’originalité et l’authenticité. Ensuite, on privilégie ce qui est d’actualité. Parce que le phénomène criminel n’est pas statique", a-t-il tenu à préciser.

Il faut savoir que pour le tournage de ce projet audiovisuel, Jean-Philippe Koffi fait appel à des spécialistes pour le décryptage de chaque infraction. "C’est là que réside la richesse de l’UFR de criminologie d’Abidjan. Pour chaque fait criminel, au-delà des témoins et des acteurs principaux, on a l’avis des spécialistes", ajoute M. Koffi.

Étant donné que le Code pénal ivoirien en son article 3 prévoit la classification des infractions en matière de crimes-délits et contravention, quand le jeune producteur a plusieurs faits à traiter, il s'y réfère pour être en phase avec le droit. "Nous venons d’initier le projet. Et nous prenons très vite des dispositions afin de le présenter à nos autorités. Et nous avons foi qu’elles nous accompagneront. Parce que notre mission est de faire en sorte que la population reconnaisse leurs efforts et que cette population puisse véritablement s’impliquer. Ce projet permettra aux populations de valoriser cette corporation", s'est exprimé le criminologue.

Un épisode dure dix minutes et les lieux de tournage varient en fonction des faits traités. Ce magazine peut être considéré comme Les Enquêtes Impossibles à la touche ivoirienne. Il s'agit notamment des recommandations des experts criminologues, psychologues, sociologues, juristes et autres, ces orientations que la population aura gratuitement.