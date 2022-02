Musique Coupé-décalé: Pourquoi Asalfo préfère Mix Premier

L'artiste Coupé-décalé, Dj Mix Premier, qui prépare un concert live pour le 16 mars prochain au palais de la Culture de Treichville, a reçu le soutien d'Asalfo.

Asalfo à propos de Mix Premier: ''C'est l'un des artistes les plus prolifiques du Coupé-décalé ''

Emile Joël Sofonnou, plus connu sous le nom Dj Mix Premier, a été le grand vainqueur de l'édition 2020 du Prix international des musiques urbaines et du Couper-décaler (Primud d'or 2020), succédant ainsi à Safarel Obiang. Ce fut une belle consécration pour cet artiste qui, contrairement à l'ensemble des artistes Coupé-décalé, est toujours resté loin des clashs. Ses différentes productions ont toujours séduit les mélomanes; et ce, sans aucune polémique.

C'est cette qualité qui a poussé le groupe Magic System à faire une chanson commune avec Dj Mix. Une chanson intitulée '' Jeunesse ivoirienne '' qui figure dans le tout dernier album des Gaous magiciens, intitulé "Envolée Zougloutique". Invité sur les antennes de Life Tv, Asalfo et ses compères ont exprimé tout le bien qu'ils pensent de Dj Mix. "Le featuring, ce n'est pas seulement de chanter avec un artiste parce qu'il vend beaucoup de disques ou parce qu'il est populaire. A moins qu'on le fasse seulement pour un but commercial. Avec Mix Premier qui est dans le mouvement coupé-décalé, quand il est venu nous solliciter pour un featuring, on n'a jamais entendu qu'il a des dérapages sur les réseaux sociaux. On ne l'a jamais vu dans des scandales. Il a une communication très maîtrisée et donc on s'est dit: si on associe notre image à cet artiste, on est sûr au moins de ne pas être trimballé dans une boue qu'on ne veut pas", a expliqué Asalfo, au nom des Gaous magiciens.

Lundi, Asalfo a reçu Mix Premier et lui a apporté sa bénédiction pour son concert prévu le 16 mars 2022 au palais de la Culture d'Abidjan. '' J’ai été très heureux de recevoir le talentueux Mix 1er, l’un des artistes les plus prolifiques de la scène coupé-décalé en Côte d’Ivoire. Il nous donne rendez-vous pour son désormais show annuel, le 19 mars prochain au Palais de la Culture de Treichville. J’y serai!'', a écrit Asalfo sur sa page Facebook.