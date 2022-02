Facebook perd un million d'abonnés en trois mois

Facebook traverse actuellement une période trouble. Le réseau social fondé en 2004 par Marc Zuckenberg a perdu un million d'abonnés en trois mois, notamment de septembre à décembre 2021. L'annonce a été faite mercredi 2 février par les responsables de l'entreprise américaine.

Facebook en chute libre ?

Les chiffres ne sont au top du côté de Facebook. En effet, le célèbre réseau social a chuté en bourse et les résultats ne sont pas rassurants. Selon Dave Weiner, le directeur financier, connait une croissance disproportionnée en Asie-Pacifique et est touché par l'augmentation des prix des données mobiles en Inde. "En plus de ces facteurs, nous pensons que les services concurrentiels ont un impact négatif sur la croissance, en particulier auprès des publics plus jeunes", a-t-il souligné au cours d'une conférence de presse le mercredi 2 février 2022.

Par ailleurs, Meta a révélé une baisse des bénéfices plus élevée que prévu, ainsi que la baisse du nombre d'utilisateurs. Elle a également mis en avant la chute de son activité publicitaire, estimée à 22 %. "Les gens ont beaucoup de choix sur la façon dont ils veulent passer leur temps. Et des applis comme TikTok grandissent très vite", a noté Mark Zuckerberg, le fondateur et patron de Meta.

Il est important de souligner que Meta a réalisé un chiffre d'affaires de 33,67 milliards de dollars. Cependant, au quatrième trimestre, l'entreprise a un bénéfice net de 10,3 milliards de dollars, ce qui représente 8 % de moins qu'en 2021. Une telle situation ne s'est jamais produite depuis la création de Facebook en 2004.

Scott Kessler, analyste chez Third Bridge, tient à dire "Meta ne peut générer qu'une croissance des revenus à un chiffre. Et c'est avant tout autre développement et action juridique et réglementaire".

En octobre 2021, Marc Zuckenberg a annoncé que Facebook change de nom pour devenir Meta. L'objectif est de mieux distinguer le groupe de ses produits et services.