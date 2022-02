Côte d'Ivoire: Tout sur le nouveau poste de péage Abidjan - Bassam

Le poste de péage de l’Autoroute Abidjan - Grand-Bassam sera bientôt ouvert d'ici le mois d'avril prochain Avant sa mise en service, Amedé Koffi KOUAKOU, le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, a effectué une visite de chantier des travaux de construction dudit poste le mercredi 2 février 2022.

Les travaux du poste de péage de l’autoroute de Grand-Bassam, réalisés à ce jour à 98%

Face aux députés en novembre 2021, le ministre Amedé Kouakou annonçait la construction de plus de 15 ponts à péage à l'horizon 2023. Il s'agit du 4ème pont d'Abidjan, de l’axe Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa (2 postes prévus), PK 109-Divo-Gagnoa ( 2 postes), Bouaké-Ferké (2 postes), Divo-Guitry-Cotière (1 poste), Autoroute Abidjan- Grand-Bassam (1), Grand-Bassam-Assinie (1 poste), Autoroute Yamoussoukro- Bouaké (2 postes), la route de la côtière ( 3 postes). Concernant le poste de péage de l’autoroute Abidjan - Grand-Bassam, le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, qui y a effectué une visite de terrain, mercredi, a annoncé que les travaux de réalisation, sont terminés à 98%, hormis quelques petits détails de réglage.

« En prélude à la mise en service du poste de péage de Grand - Bassam, Dr Amedé Koffi KOUAKOU, Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, accompagné de ses proches collaborateurs a effectué une visite de chantier des travaux de construction dudit poste ce mercredi 2 février 2022. Cette visite de terrain a permis au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier d'apprécier l'état d'avancement des travaux. Dr Amedé KOUAKOU s'est dit satisfait des travaux réalisés à ce jour à 98%. Il a instruit ses collaborateurs et les entreprises en charge des travaux au respect du délai de livraison de l'ouvrage, tout en insistant sur des travaux de qualité », informe le Ministre sur sa page Facebook.

D’un coût global de 23 milliards de FCFA, financé par le Fonds d'entretien routier (FER), le pont à péage de l'autoroute Abidjan - Grand-Bassam compte 16 voies, c'est-à-dire huit voies par sens, un parking avec des toilettes et des bureaux, entre autres. La mise en service du péage permettra d’entretenir durablement cette infrastructure qui part jusqu’au Ghana en traversant plusieurs villes dont Aboisso et offrira un confort à tous les usagers. Selon des experts du ministère de l’Equipement et de l’Entretien routier, cette voie a le trafic le plus important en Côte d’Ivoire, avec 13.000 véhicules par jour.

Mais déjà, elle est en passe d’atteindre 20.000 véhicules par jour et même plus pendant les week-end et les jours fériés. D’ailleurs, après la visite de terrain, le Ministre et sa délégation ont mis le cap sur l'axe Mondoukou - Assinie pour s'enquérir de l'évolution des travaux de bitumage de ce tronçon long de 27 km. Dans le cadre du projet Abidjan - Lagos, le gouvernement ivoirien s'est engagé à construire une autoroute qui doit relier Abidjan à la ville de Noé. Ce tronçon sera la deuxième partie de ce projet après le tronçon Abidjan - Grand-Bassam.