Côte d’Ivoire: Pourquoi le poste péage Abidjan - Bassam coûte si cher

Les Ivoiriens ont été surpris, mercredi 2 février 2022, d’apprendre que le coût global de la construction du poste de péage de l’autoroute Abidjan - Grand-Bassam, est de 23 milliards de FCFA contrairement au montant de 4,8 milliards de FCFA, annoncé au démarrage du projet.

Polémique sur le coût du péage Abidjan - Bassam: Le Ministre Amedé Kouakou doit s’expliquer

« En prélude à la mise en service du poste de péage de Grand - Bassam, Dr Amedé Koffi KOUAKOU, Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, accompagné de ses proches collaborateurs a effectué une visite de chantier des travaux de construction dudit poste ce mercredi 2 février 2022. Cette visite de terrain a permis au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier d'apprécier l'état d'avancement des travaux. Dr Amedé KOUAKOU s'est dit satisfait des travaux réalisés à ce jour à 98%. Il a instruit ses collaborateurs et les entreprises en charge des travaux au respect du délai de livraison de l'ouvrage, tout en insistant sur des travaux de qualité », a informé le Ministre Amedé sur sa page Facebook.

Ce péage fait parti d’un vaste projet de construction de plus de 15 ponts à péage à l'horizon 2023, à savoir sur le 4ème pont d'Abidjan, l’axe Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa (2 postes prévus), PK 109-Divo-Gagnoa ( 2 postes), Bouaké-Ferké (2 postes), Divo-Guitry-Cotière (1 poste), Autoroute Abidjan- Grand-Bassam (1), Grand-Bassam-Assinie (1 poste), Autoroute Yamoussoukro- Bouaké (2 postes), la route de la côtière ( 3 postes). Hormis quelques petits détails de réglage, le poste de péage de l’autoroute de Bassam devrait être ouvert d’ici le mois d’avril prochain, car achevé à 98%.

Au cours d’une visite de terrain que le ministre Amedé Kouakou effectuait en janvier 2021 sur ce chantier, il a été annoncé que le poste péage était financé à hauteur de 4,8 milliards de FCFA. Mais au terme de la nouvelle visite de terrain, effectuée mercredi 2 février 2022, par le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, l’on a appris que le pont péage de l'autoroute Abidjan - Grand-Bassam qui compte 16 voies, c'est-à-dire huit voies par sens, un parking avec des toilettes et des bureaux, entre autres, a coûté ou coûte (c’est selon) 23 milliards de FCFA, financé par le Fonds d'entretien routier (FER).

Un coût jugé exorbitant par de nombreux Ivoiriens qui veulent en savoir davantage sur les détails des investissements réalisés. Il faut rappeler qu’en novembre 2021, Lanciné Diaby a été limogé de son poste de Directeur général du FER à la suite d’un audit, puis remplacé par Madame Annick Tohé Lasmel, précédemment Directrice Qualité. En attendant la nomination d’un nouveau Directeur général ou du moins, la confirmation de Mme Annick Tohé, en qualité de DG, le ministre de tutelle, Amedé Kouakou, très actif sur les réseaux sociaux, est attendu par nombre d'Ivoiriens, très attachés aux principes de bonne gouvernance prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Ces derniers veulent de plus amples explications sur la construction de ce péage dont le coût global de 23 milliards FCFA, fait grincer des dents.

PRÉSENTATION DE LA GARE DE PEAGE DU PK 7+200 DE L’AUTOROUTE ABIDJAN-GRAND BASSAM

Situé au PK7+200 sur la section en site propre de 17,45 km de l’autoroute Abidjan-Grand Bassam, le poste de péage est une barrière pleine voie de seize (16) couloirs (8 dans chaque sens de circulation). Se voulant un projet novateur, l’architecture adoptée pour l’auvent s’est inspirée de la forme des ailes d’un avion, en référence à l’aéroport Félix Houphouët-BOIGNY de Port-Bouët, le tout supporté par des arches qui transmettent les charges au sol support. En raison de la proximité avec la mer, les choix techniques opérés ont porté sur un auvent en béton armé dont le coût s’élève à environ 4 milliards de francs CFA TTC.

D’un coût global d’environ 23 milliards de francs CFA TTC, entièrement financé par le Fonds d’Entretien Routier sur la période 2015-2022, ce projet ne se limite pas qu’à l’auvent en béton armé et est caractérisé par les travaux et équipements suivants : Travaux de plateforme - La chaussée de la gare de péage est en béton armé de 39 cm d’épaisseur - La chaussée à l’approche de la gare a été renforcée, élargie et surélevée d’une hauteur maximale de 1 mètre par rapport à la chaussée actuelle afin d’éviter l’inondation de la gare - La structure de la chaussée à l’approche de la gare est de :

➲ Fondation : Grave Non Traité (GNT) 0/20 : 20 cm ➲ Base : Grave Bitume (GB) : 12 cm ➲ Couche de roulement : Béton Bitumineux (BB) : 5 cm Travaux de l’auvent - Dalle en béton armé supportée par 08 arches Travaux de bâtiments et VRD - Aménagement de la voie d’accès aux bâtiments et réseaux divers - Construction des bâtiments (local de gendarmerie, local de surveillance, local administratif, local technique, réfectoire, espace patrouilleurs, espace call center, espace sapeur-pompier) - Aménagement de parking de service Eclairage public de la plateforme - Fourniture et pose de candélabres, de projecteurs et de mâts, déplacement de réseau électrique, installation du TGBT, du groupe électrogène…)

Signalisation et dispositifs de sécurité Réalisation d’une stèle - Rafraichissement du marquage au sol sur la section à péage de l’autoroute - Remplacement des glissières endommagées - Fourniture et pose de panneaux de signalisation - Massif en béton avec revêtement en carreau - Pièce en Marbre y compris texte Fourniture et installation des équipements de péage - Conception, fabrication, fourniture et pose des équipements et du système de péage automatique.