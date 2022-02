Alain Lobognon : "Laissez le président Ouattara gouverner en paix"

Alain Lobognon a laissé un message aux détracteurs d'Alassane Ouattara. Dans un tweet, l'ex-ministre ivoirien des Sports leur demande de laisser le président ivoirien "gouverner en paix".

Alain Lobognon : "Il a été élu par ceux qui ont pris part au scrutin présidentiel"

Longtemps resté proche de Guillaume Kigbafori Soro, à sa sortie de prison le 23 juin 2021, Alain Lobognon a définitivement pris ses distances du GPS (Générations des peuples solidaires). Peu avant son procès, l'ancien député de la ville de Fresco a annoncé sa démission de toutes les instances du mouvement politique créé par Guillaume Soro "pour une volonté personnelle de disposer de sa totale liberté".

Depuis sa libération, Alain Lobognon tient un discours qui ne manque pas d'irriter le camp des soroistes. Franklin Nyamsi a déjà tenu des propos acerbes contre le conjoint d'Amira Lobognon. On a même assisté à une vive altercation sur la toile entre les deux hommes. Cependant, Alain Lobognon ne compte pas s'écarter de la nouvelle voie qu'il a délibérément choisie. Dans un récent tweet, l'homme politique ivoirien a pris fait et cause pour Alassane Ouattara. "Laissons le pré[email protected]_Prci gouverner en Paix", a-t-il écrit.

Poursuivant, Lobognon rappelle que le chef de l'État "a été élu par ceux qui ont pris part au scrutin présidentiel d’Octobre 2020. Il passera le témoin à d’autres le moment venu". "Laissons les Ivoiriens vivre en Paix. Que Dieu protège la Côte d’Ivoire et ses autorités", a ajouté l'ancien député de Fresco.

Ces propos d' Alain Lobognon ont suscité des réactions sur la toile. Il a été accusé d'avoir rejoint le camp du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) en vue d'obtenir une reconnaissance du pouvoir d'Alassane Ouattara. Ce que dément vigoureusement l'ex-proche de Guillaume Soro.

"Je crois en la sacralité de la personne humaine. Et j’appelle ceux qui me lisent à en faire de même en évitant de s’engager dans une entreprise puérile de coups de feu pour la prise du pouvoir d’Etat en #Ci225. C’est une voie sans issue", a-t-il prévenu.