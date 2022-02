Musique: Le groupe VDA convié à la Présidence, ce qui s'est passé

Après la sortie de leur nouvelle chanson intitulée ‘’Ils seront logés‘’, les membres du groupe VDA ont été reçus au Palais présidentiel ce vendredi 4 février 2022. Ce qu’il s’est passé.

Les Lions Indomptables du Cameroun ont été battus, jeudi, en demi-finale de la Can 2021 par les Pharaons d’Egypte, à l’issue des tirs aux buts. Un résultat qui réjouit les supporters ivoiriens qui n’ont pas du tout digéré le traitement infligé aux Eléphants de Côte d’Ivoire par les supporters camerounais lors des huitièmes de finale. C'est donc à des scènes de joie et de liesse populaire auxquelles l’on a assistées dans les rues d’Abidjan jeudi soir. Dans le même temps, Jim et Pitch du groupe VDA, sont rentrés en studio pour préparer une chanson intitulée ‘’Ils seront logés‘’, mise en ligne dans la matinée de ce vendredi.

Quelques heures plus tard, nos deux artistes ont été invités à se rendre au Palais Présidentiel au Plateau, pour une rencontre avec le chef de cabinet du président de la République, Alassane Ouattara. Les membres du groupe Vda ont été félicités pour leur contribution à la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire. ‘’Mr l'ambassadeur, chef de cabinet à la présidence de la République, monsieur CLAUDE SAHY SOUMAHORO, nous a félicités pour le single ''Ils seront logés'' et l'ensemble du travail abattu‘’, a indiqué le groupe zouglou.

Sur sa page Facebook, Claude Sahy Soumahoro a également fait le point de sa rencontre avec les chanteurs. ‘’J’ai eu l’honneur de recevoir à mes bureaux, mes jeunes frères du Groupe Voix Des Anges ( VDA) ce Vendredi 4 Février. J’ai tenu à féliciter les artistes ( JIM et PITCH) qui étaient accompagnés pour l’occasion de leur staff managérial: Aimé Zébié, Patron Sylvanus, Benbi l’arrangeur et Zago Thierry. Avec leur inspiration et une rythmique qui leur est particulière, ils véhiculent en général des messages aussi bien ludiques, qu’instructifs. Ils portent de jour en jour, plus haut le Drapeau national mais abattent aussi un excellent travail dans le milieu de l’Art en Côte d’Ivoire‘’, s'est réjoui le chef de cabinet du président Ouattara.