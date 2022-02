Yamoussoukro : Ils emportent plus de cinq millions dans un braquage

Trois braqueurs viennent de tomber dans les filets des éléments de service de recherche de la police judiciaire de Yamoussoukro. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 décembre 2021, ces bandits ont dépouillé deux individus d'une somme de 5 500 000 francs CFA, a-t-on appris de sources policières.

Yamoussoukro : Des braqueurs dans les filets de la police

Les faits sont rapportés par la Direction générale de la police nationale (DGPN). DO et DA ont eu le malheur de croiser le chemin de trois malfaiteurs dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 décembre 2021. Les lascars ont agressé et dépouillé les deux individus. Ils ont pris la poudre d'escampette avec la bagatelle somme de 5 500 000 francs CFA.

Toutefois, ces braqueurs ne respireront pas l'air de la liberté pendant longtemps. En effet, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, le service de recherche de la police judiciaire de Yamoussoukro a mis le grappin sur les voleurs. En réalité, ce gang de braqueurs sévissait dans la localité depuis un moment. Grâce aux enquêtes, les délinquants ont été interpellés à Yamoussoukro et à Bozi.

Cette action de la police nationale a été fortement saluée par les internautes qui ont exprimé leur admiration. Cependant, ils ont souhaité que les policiers se penchent sur le phénomène des enlèvements qui crée la psychose actuellement dans le pays.