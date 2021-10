Grand-Bassam: Plus de 2 Kilomètres de plage nettoyés par l’AEPCI

L’Association Côte d'Ivoire Alumni Exchange Program (AEPCI) a organisé, samedi 02 octobre 2021 à Grand-Bassam, une opération de nettoyage des plages de cette ville balnéaire du sud-est de la Côte d'Ivoire.

Cette activité qui a réuni près de 200 personnes composées d’anciens boursiers ivoiriens des programmes américains, de personnalités, de bénévoles et d'une équipe de l'ambassade des États-Unis en CI, a débuté à 8 h 30 par une cérémonie d'ouverture. Une libation a été faite par Nanan MBALA Anoubgo représentant le Roi des N’ZIMA.

À sa suite, est intervenu Monsieur OUEGNIN Guy Daniel, Conseiller du Maire de Grand-Bassam. Au nom du Maire Jean Louis MOULOT, il a salué l'initiative de l’AEP-CI et souhaité la bienvenue au parterre de personnalités et aux participants. Madame Malika KAMARA, Présidente de l’Association, a remercié l’ensemble des structures et personnalités qui ont facilité la tenue de l’activité de Grand-Bassam. Elle a particulièrement remercié l’Ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, premier partenaire de l’AEP-CI.

Elle a aussi remercié l'Agence nationale de gestion des déchets (ANAGED), la Fondation PETROCI et les sponsors, dont l’apport a été important dans la mise en œuvre de l’activité de nettoyage de la plage de Grand-Bassam. L’AEP-CI est particulièrement sensible aux questions environnementales et de protection de la nature, a indiqué la Présidente de l’Association avant d’ajouter que la ville de Grand Bassam a été choisie en raison de son statut de ville symbole, première capitale de la Côte d’Ivoire, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Monsieur Mark ZIMMER, Conseiller de Presse et des Affaires culturelles à l'Ambassade des États-Unis en Côte d’Ivoire, a, pour sa part, marqué l'attachement de l'institution aux US Alumni de Côte d’Ivoire ; et les a félicités pour cette initiative visant à renforcer la coopération entre les Etats- Unis et la Côte d’Ivoire. Monsieur ASSUI Anderson, représentant le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique, a livré le message de soutien du Ministre Mamadou TOURE, membre de la grande famille des Alumni.

Ce sont plus de 2 kilomètres de plage qui ont été nettoyés avec plus d'une tonne de déchets collectée. Ces déchets seront recyclés à travers un projet en cours. La journée de nettoyage s'est refermée à 15 heures par un show DJ au JAH Live. L'AEP-CI regroupe en son sein plus de 2500 membres tous anciens bénéficiaires de programmes d'échanges sponsorisés par le Département d'État américain.

Source : Sercom