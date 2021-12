Coupé-décalé: DJ Mix Premier dit tout sur sa vie privée et sa carrière

L'artiste ivoiro-béninois Dj Mix Premier a fait sensation vendredi soir sur le plateau de Life Week-End avec Konnie Touré, Esther Uha, Marie Paule Adjé et Sophy Aiida. Il eut aussi d’énormes confidences sur sa vie d’artiste et familiale. Recap.

Mix Premier fait de graves révélations sur le Concert de Beynaud et sa liaison avec Christina DJ

Emile Joël Claver Sofonnou, plus connu sous le nom Dj Mix Premier était l'invité de Life WKD. Il en a profité pour faire des confidences sur le report de son concert du 18 décembre au profit de Serge Beynaud.

Si Serge Beynaud va se produire aujourd'hui au Palais de la culture de Treichville, sans embrouille car certain que tous les mélomanes du Coupé décalé effectueront le déplacement, c’est en partie grâce à une sage décision de Dj Mix 1er. Un artiste est présenté comme quelqu’un qui est toujours prêt à se sacrifier au profit des autres.

Fans, amis, connaissances et artistes sont unanimes sur cette valeur intrinsèque du chanteur proche de feu DJ Arafat..

En effet, le Primud d’or 2020 devrait avoir un concert live, ce 18 décembre à la salle Anoumanbo du Palais de la Culture de Treichville, soit le même jour que le concert de Serge Beynaud à l’esplanade du même Palais. Sauf que Dj Emilio, lui, avait réservé la plus grande salle quatre mois plutôt. On comprend dès lors pourquoi Serge Beynaud a accepté de se produire sur l’esplanade du Palais de la Culture et non à l'intérieur de la salle Anoumabo, comme la plupart de ses concerts.

“Quand j’ai appris que Serge Beynaud avait programmé son concert le 18 décembre, je l’ai appelé. J’ai dit, Serge, tu as un concert le 18?. Il m’a répondu oui. Et j'ai dit mais moi aussi j’ai mon concert le même 18 décembre. Je l’ai même annoncé lors de mon anniversaire. J’ai la salle depuis quatre mois. Sauf qu’on a pas encore commencé la promo”, explique le filleul de feu Charly Bonga.

Pour ne pas se mettre à dos avec son “frère” du coupé décalé, l’ancien patron de Sandia Chouchou, Mix Premier décide de reporter son concert au mois de mars 2022.

Et à l'animatrice Esther Uha de poser la question: “Jusqu'où aller avec ce sens de la sagesse et prêt à te désavantager pour les autres?

Papa Na humilité répondra de la meilleure des manières comme on pouvait s’y attendre, le connaissant pour son altruisme exagéré.

“C'est normal, c’est ce qui doit être. C’est comme ça” (...) C’est un ami à moi, on fait la même musique pourquoi se retrouver au Palais de la Culture le même jour? Ca rime à rien”, a conclu l’ex-petit ami de Christina DJ qu’il a d'ailleurs reconnu sur le plateau de télé, avoir eu une liaison durant deux années avec la chanteuse.

Chassé de la maison familiale par sa mère commerçante

Mais avant, Mix 1er a accepté de se confier sans ambages aux chroniqueuses de l'émission sur sa vie familiale.

Issu d’une famille recomposée, Mix Premier, né le 19 septembre 1985, décide de quitter la cellule familiale pour réaliser son rêve d'enfance; être un DJ. Plutôt, sa mère a radicalement fermé son maquis où le jeune Emilio avait déjà commencé à prendre goût à ce métier. Objectif, empêcher son enfant d’entrer dans le cercle vicieux de la nuit.

Trop tard, Emilie Joël Claver choisit de quitter la maison alors qu’il n'avait que 16 voire 17 ans, avec la promesse d’y retourner un jour pour prendre en charge la famille. C’est le début d’une période de galère sans précédent jusqu'au jour où il rencontre un inconnu dans une virée nocturne à Marcory.

Retour au Bercail

L’homme providence qui n'est autre que le célèbre manager et producteur d’artistes, feu Charly Bonga, lui confie sa cabine et autres platines de son maquis. Et Mix Premier assure. Il fait vibrer les noceurs debout toute la nuit, à la grande joie de son boss Charly Bonga qui décide de le garder jusqu’à ce que l’Eternel Dieu rappelle le bienfaiteur. Quoique devenu déjà célèbre dans la capitale économique ivoirienne, DJ Mix va continuer à travailler pour son défunt patron pendant un an encore avant de prendre son envole comme artiste chanteur du Coupé décalé. Le succès est rétentissant et chaque single sorti fait mouche au sommet des hits africains.

Entre-temps, sa mère est rentrée au Bénin, son pays natal. C’est lors de son premier concert à la salle Anoumabo du Palais de la culture le 11 novembre 2011, qu’il la reverra, sur son invitation, depuis qu’il a quitté la maison familiale.

Notons qu’au cours de l’émission, Mix Premier de confession chrétienne catholique, s’est livré à un véritable show en live qui a estomaqué la bande à Konnie Touré dont Esther Uha et Marie-Paule Adjé.