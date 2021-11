Coupé-décalé: Comment Mix Premier a refusé un clash avec Beynaud

Invité ce vendredi à l’émission WAM diffusée sur la chaine Life TV, le chanteur Coupé-décalé, Mix Premier, a expliqué pourquoi il a décidé de reporter son concert initialement prévu pour le 18 décembre 2021 au palais de la Culture de Treichville.

L'artiste Emile Joël Sofonnou, plus connu sous le nom Dj Mix Premier, a été le grand vainqueur de l'édition 2020 du Prix international des musiques urbaines et du Couper-décaler (Primud d'or 2020), succédant ainsi à Safarel Obiang. Ce fut une belle consécration pour cet artiste qui, contrairement à l'ensemble des autres artistes du genre Coupé-décalé, est toujours resté loin des clashs. Et il a récemment prouvé qu’il est un artiste sans histoire.

En effet, le Primud d’or 2020 devrait avoir un concert live, le 18 décembre prochain à la salle Anoumanbo du palais de la Culture de Treichville, soit le même jour du concert de Serge Beynaud à l’esplanade du même Palais. Pour ne pas se mettre à dos l’ancien patron de Sandia Chouchou, Mix Premier a décidé de reporter son concert au mois de mars 2022. Une décision qui fortement appréciée par de nombreux observateurs pour qui, Mix Premier est un exemple à suivre.

Invité ce vendredi 05 novembre 2021 à l’émission WAM diffusée sur la chaine Life TV , El Panthuro a expliqué pourquoi il a décidé de reporter son concert. "Je me suis dit à quoi ça sert de faire un concert, le même jour, au même moment au Palais, avec Beynaud, un pote à moi ? Quelle image on donnerait de notre musique ? J'ai donc préféré décaler mon concert et le laisser faire le sien. On sera tous là-bas. J'ai reporté mon concert au 19 Mars 2022", a-t-il soutenu.