Ligue ivoirienne de football académies (LIFA): Ce que Yéo Martial a fait

Yéo Martial, instructeur élite Fifa/ CAF, a donné le coup d'envoi du gala de football des U14 marquant le lancement des activités de la Ligue ivoirienne de Football Académies (LIFA). C'était le samedi 30 octobre 2021, au Stade Régional de Daloa. C'était en présence des responsables de la Ligue Africaine de Football Académies (LAAF) dont Issoufou Diomandé, 2ème vice - président de l'institution continentale et président de la LIFA.

Les enfants de moins de 14 (U14 ) et leurs encadreurs, issus de dix (10) Centres de formations et Académies, ont pris d'assaut les tribunes du Stade Régional de la cité des antilopes: Centre de Formation Fofana Issia ( CFFI), Emmanuel Football Club de Daloa (EFCD), Académie KAM'C de Daloa (AKAM'C), AS Benkadi de Daloa, Joshua Football Académie de Daloa, Académie Football Club du Haut Sassandra (AFCHS), Académie Ginette Ross d'Issia (AGR), Magic Football Académie de Daloa, Académie Football Club de Daloa (AFCD), Renaissance Football Club de Daloa (RAFCD ).

A l'issue des confrontations âprement disputées, soldées par des scores étriqués, l'on a procédé à l'ouverture du championnat national des U17. Au terme de ce premier match, le club Sportif Mahan Aimé de Boguedia et Joshua Football Académie se sont neutralisés (2-2) pour le plaisir des nombreux spectateurs qui ont joué leur rôle de 12ème homme. A l'entame du gala, les personnalités présentes ont donné des conseils aux acteurs. Les représentants de la LAAF, le guinéen Ismaël Dja, et le Togolais, Franck Chukwu Ojimma, de la LIFA, et l'Ivoirien Tito (1er Vice- président), ont invité les jeunes Footballeurs à pratiquer du beau Football et à privilégier le fair-play.

Yéo Paul Martial de son côté, a félicité tous les acteurs et salué la création de la LIFA et de la LAAF, "deux organisations qui s'occupent des compétitions des jeunes pour permettre à l'Afrique d'aller encore plus de l'avant". Quant au président de la LIFA, Issouffou Diomandé, il a nommé Yéo Paul Martial, parrain de la LAAF en raison de toutes ses actions en faveur du bien-être des enfants. Cette 2ème journée du lancement des activités de la LIFA a enregistré un gala de football féminin, animé par quatre (4) équipes.

Quelques résultats :

Ouverture du championnat national:

Club Sportif Mahan Aimé de Boguedia # Joshua Football Academie de Daloa: 2-2

Gala

AS Benkadi # Joshua: 0-1

EFCD# AFCD: 0-0

AKAM'C # AFCHS: 0-0.