Coupé-décalé: L'artiste DJ Mix Premier annonce son mariage

Dj Mix Premier, de son vrai nom Sofonnou Yaovi Emile Joel Claver, né le 19 septembre 1985 à Abidjan, a été passé au scanner par la bande de chroniqueurs à Konnie Touré dans l'émission Life weekend diffusée dans la soirée du vendredi.

Père de 4 enfants, Dj Mix Premier s'apprête à aller devant le Maire avec sa fiancée

C’est sur le plateau de Life TV, à l'émission Life Week-end, que Mix Premier, artiste chanteur de nationalité ivoiro-béninoise, a annoncé son mariage avec sa dulcinée.

Fiancé et père de quatre enfants, Dj Mix a décidé de ranger définitivement sa vie dès 2022 en convolant en justes noces avec la mère de ses enfants.

A la question de décliner sa situation matrimoniale, l'interprète de “Bobaraba 2.0” a repondu: “fiancé mais pas marié”. Et de poursuivre. “Je suis père de quatre enfants, deux filles et deux garçons", a-t-il confié à Konnie Touré.

Le mariage c’est pour quand? réplique une chroniqueuse. “Très bientôt! On va dire, en 2022”, a révélé l’artiste qui a quitté les bancs d’école en classe de troisième à cause de la musique. Il ajoute aimer la sauce graine au riz comme un bon bété (ethnie de l’ouest de la Côte d'Ivoire).

Mais avant, Mix 1er qui se fait connaitre aux yeux des téléspectateurs grâce au featuring avec Dj Elloh sur la chanson Bobaraba sortie en 2007, a accepté de se confier sans ambage aux chroniqueuses de l'émission sur sa vie familiale.

Issu d’une famille recomposée, Mix Premier, décide de quitter la cellule familiale pour réaliser son rêve d'enfance: être un DJ. Plutôt, sa mère a radicalement fermé son maquis où le jeune Emilio avait déjà commencé à prendre goût à ce métier. Objectif, empêcher son enfant d’entrer dans le cercle vicieux de la nuit.

Trop tard, Emilie Joël Claver choisit de quitter la maison alors qu’il n'avait que 16 voire 17 ans, avec la promesse d’y retourner un jour pour prendre en charge sa famille. C’est le début d’une période de galère sans précédent jusqu'au jour où il rencontre un inconnu dans une virée nocturne à Marcory.

L’homme providence qui n'est autre que le célèbre manager et producteur d’artistes, feu Charly Bonga, lui confie sa cabine et autres platines de son maquis. Et Mix Premier assure. Il fait vibrer les noceurs debout toute la nuit à la grande joie de son boss Charly Bonga qui décide de le garder jusqu’à ce que l’Eternel Dieu rappelle le bienfaiteur.

Quoique devenu déjà célèbre dans la capitale économique ivoirienne, DJ Mix va continuer à travailler pour son défunt patron pendant un an encore avant de prendre son envol comme artiste chanteur du Coupé décalé.

Entre-temps, sa mère est rentrée au Bénin, son pays natal. C’est lors de son premier concert à la salle Anoumabo du Palais de la culture d’Abidjan le 11 novembre 2011, qu’il la reverra, sur son invitation, depuis qu’il a quitté la maison familiale.