FC Barcelone : Pourquoi Ousmane Dembélé refuse de prolonger

Le torchon brûle entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé après la déclaration d'amour de Xavi à l'endroit de l’international français.

Ousmane Dembélé bientôt libre de négocier avec les clubs de son choix pour son avenir

Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Pour les dirigeants catalans, l'international français refuse de signer car il souhaiterait porter le maillot de Chelsea.

De quoi agacer la direction qui lui reproche également son absence lors des adieux de Sergio Agüero cette semaine. Rien à voir avec le discours positif de l’entraîneur Xavi sur le Français.

Dans exactement deux semaines, Ousmane Dembélé sera libre de négocier avec les clubs de son choix pour son avenir. Bien sûr, même si la FIFA l’interdit, on peut penser que son agent n’a pas attendu cette date pour aller voir ailleurs. Mais ce court délai en dit long sur la situation urgente du FC Barcelone sur ce dossier.

Les discussions pour une prolongation durent depuis des mois et pour le moment, aucun accord n’a été trouvé. Le problème vient de la case salaire puisque le Barça, en difficulté financière, ne peut pas se permettre de s’aligner sur la concurrence.

A en croire la presse espagnole, l’heure du départ a sonné pour Ousmane Dembélé. Arrivé en 2017 pour pallier le départ de Neymar au PSG, l’international français refuserait de prolonger son bail avec le FC Barcelone. Et pour cause, le joueur aurait annoncé à ses dirigeants et à Xavi qu’il souhaitait quitter la Catalogne à l’issue de son contrat.