Côte d'Ivoire : Candidat à laprésidence de la FIF, Didier Drogba affecté

L'ancien buteur des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, est inconsolable actuellement. Ce qu'il s'est passé.

Didier Drogba pleure le décès de sa tante Clotilde

Didier Drogba vient d'être frappé d'un terrible malheur. L'ancien buteur ivoirien a perdu un être qui lui était cher. Il s'agit, en effet, de sa tante qu'il appelait affectueusement Tantie Clotilde. La légende vivante du football ivoirien n'a pas pu s'empêcher de rendre hommage à la défunte via une publication sur sa page Facebook.

"Abnégation, courage, protection, travail, amour, foi… Tantie Clotilde, tu étais la définition d’une femme forte et inspirante!!!Je n’oublierais jamais tout ce que tu as fait pour tes enfants, mes sœurs, mes frères et moi. Tu t’es battue pendant des années. Repose toi après tant de souffrances et d’adversités…Dieu t’a rappelée à ses côtés et tu es aujourd’hui une étoile qui veille sur tes filles et tes petits enfants. Notre amour pour toi est éternel ma chère et tendre Tante. Je t’aime'', a écrit Didier Drogba.

Un message qui a bien évidemment suscité les réactions de plusieurs internautes qui ont apporté leur compation à l'ancien buteur de Chelsea Fc et de l'Olympique de Marseille.

'''Sincères condoléances a toi notre DD national. Que son âme repose en paix et vous donne le courage de surmonter ça'', a commenté un internaute, quand un autre écrivait: ''Sincères condoléances à toi. Nous compatissons car tu es notre légende. Courage à toi Didier Drogba!''.