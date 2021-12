Ligue des champions: Humilié à Munich, le FC Barcelone éliminé

Le FC Barcelone est éliminé de la Ligue des champions dès la phase de poule après une seconde gifle humiliante du Bayern Munich. Un résultat jamais vu dans l'histoire récente du club catalan.

Ligue des champions - Le Bayern corrige à nouveau le Barça qui se console avec la Ligue Europa

C’est une première depuis 20 ans. On ne verra pas le FC Barcelone au stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce qui n’était pas arrivé depuis la saison 2000/2001.

Les Bavarois n’ont fait strictement aucun cadeau aux Blaugrana et se sont imposés 3-0, sans jamais être inquiétés par les joueurs de Xavi. Une élimination, et beaucoup, beaucoup de questions.

Les Catalans qui devront se consoler avec la Ligue Europa, devaient gagner à l'Allianz Arena ou voir Benfica ne pas gagner contre le Dynamo Kiev, pour essayer de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Et le cauchemar fut total pour le Barça mercredi soir, puisqu'aucune de ces deux conditions ne s'est produite. Les Catalans sont à nouveau tombés contre le Bayern Munich, et Benfica s'est imposé 2-0 face au Dynamo Kiev.

Thomas Müller ouvrait le score après la demi-heure de jeu. Servi par Robert Lewandowski au second poteau, Thomas Müller envoyait le ballon dans les cages de Ter Stegen (34e, 1-0). Le ballon était repoussé derrière la ligne par Ronald Araujo, mais la Goal Line Technology validait le but munichois.

Juste avant la mi-temps, Leroy Sané doublait la mise grâce à une merveilleuse frappe depuis l'extérieur de la surface de réparation suite à un service de Kingsley Coman (43e, 2-0).

En seconde période, le Barça est incapable de réagir. Leroy Sané manquait l'occasion d'inscrire le troisième but dès le retour des vestiaires, mais se ratait face à Ter Stegen (48e). C'est finalement à l'heure de jeu que Musiala assommera un peu plus Barcelone. Après un gros travail de Davies, le jeune joueur conclut sans problème devant le but du gardien blaugrana (62e, 3-0).

Les Blaugrana n’ont jamais donné l’impression d’être en mesure de rivaliser avec les Munichois. Pour preuve, ils terminent la rencontre avec deux petits tirs cadrés.

Le Bayern Munich s’impose plus que jamais comme un favori à la victoire finale de cette compétition. Une statistique pour prouver sa domination : il achève cette phase de groupes avec au moins deux buts marqués par match (et une moyenne invraisemblable de 3,66).