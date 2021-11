Ligue des Champions: Bayern - FC Barcelone va se jouer à huis clos

Le huis clos a été décidé en Allemagne pour la dernière journée de la poule E de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le FC Barcelone qui va se jouer le 8 décembre prochain, suite aux nouvelles mesures prises par le gouvernement.

Bayern - Barça en Allemagne: Retour du huis clos face à la flambée de nouveaux cas de coronavirus

La Bavière va durcir ses mesures et priver les supporters de matchs de foot pour les prochaines semaines. Le Bayern Munich jouera donc ses prochains matchs à domicile à huis clos. Le président de la région, Markus Söder, l’a annoncé ce mardi matin. "Les matchs de football devraient à nouveau se jouer sans spectateurs. La Bavière le fera. La grande mobilité est actuellement irresponsable. Le football occupe un rôle important en tant qu’exemple. En ce moment, nous devons réduire les contacts partout", a assuré l’homme politique sur le réseau social Twitter.

Cela signifie donc que le choc de Ligue des Champions entre le Bayern et le FC Barcelone se jouera en l’absence de public le 8 décembre prochain. Après l’écrasante victoire (3-0) des Bavarois au match aller, c’est un match décisif pour les Barcelonais qui seront quasiment obligés d’aller chercher un résultat pour espérer se qualifier en huitièmes de finale. Cette mesure s’appliquera au moins jusqu’à la fin de l’année 2021, le Bayern jouera donc deux autres matchs de Bundesliga sans ses supporters, face à Mayence et Wolfsbourg. D’autres clubs de Bavière sont également concernés, Augsbourg et Greuther Fürth devront aussi se passer de leurs supporters.