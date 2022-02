Mali : Assimi Goïta crée un mécanisme de concertation avec la CEDEAO

Les autorités de la transition au Mali annoncent la mise en place d'un mécanisme de concertation avec la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest). Dans un communiqué officiel, le colonel Abdoulaye Maiga, le ministre de la d'Administration territoriale et de la Décentralisation, assure que le gouvernement malien s'engage pour une solution conciliant les aspirations du peuple malien et les demandes de la communauté internationale.

Mali : La junte recherche une solution conciliant avec la CEDEAO

Pourrait-on assister à une baisse de tension entre Bamako et la CEDEAO ? En effet, après le putsch du colonel Assimi Goïta, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a brandi la carte des sanctions contre les nouvelles autorités du pays. Cela a conduit à de vives tensions entre les tenants du pouvoir et la CEDEAO.

Pour rappel, la CEDEAO avait décidé de la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, de la suspension des transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, du gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO et du gel des avoirs de l’État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO.

Le Mali s'était vigoureusement opposé à ces mesures en condamnant "énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l’UEMOA et la CEDEAO, organisations pourtant fondées sur la solidarité et l’idéal panafricain". Toutefois, à travers un communiqué publié le mercredi 9 février 2022, la junte se dit disposée à oeuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel.