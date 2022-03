8 mars : Voici le combat de Guillaume Soro pour la femme

À l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars 2022, Guillaume Soro a livré un message depuis son lieu d'exil. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne a rendu un hommage appuyé aux femmes tout en montrant son engagement pour le renforcement de l'égalité.

Guillaume Soro milite pour un quota du genre dans les institutions ivoiriennes

Mardi 8 mars 2022, le monde entier célèbre la journée internationale des droits des femmes. Guillaume Soro a profité pour adresser un message aux femmes. "Je voudrais présenter mes hommages et exprimer mon admiration à toutes les femmes de la Côte d’Ivoire et d’Afrique qui, de façon tout à fait autonome, démontrent par leurs actions quotidiennes que l’homme et la femme ont la même dignité et la même responsabilité dans l’édification de la société", a déclaré le leader de GPS (Générations et peuples solidaires).

Pour Guillaume Soro, oeuvrer "à renforcer cette égalité ne peut être que plus fécond quand l’on sait la détermination dans l’action et le don de soi efficace qui caractérisent la femme". C'est d'ailleurs pour cela que l'ancien chef rebelle s'engage en faveur de l'instauration d'un quota du genre en faveur des femmes dans toutes les sphères de décisions, aussi bien au gouvernement, au Parlement, qu'au sein des conseils d'administration des grandes entreprises.

L'ex-Premier ministre d'Alassane Ouattara pense que pour atteindre cet objectif, il faut dès aujourd'hui investir massivement dans la formation des femmes, leur faciliter l'accès à la connaissance, au travail décent et renforcer leur leadership dans le monde économique.

"Le rôle fondamental de la femme dans la survie et la stabilité de la société humaine étant unanimement reconnu, il nous faut œuvrer plus activement à leur fournir l'accès à des services de santé spécifiques. Dans la perspective de la construction d’un « avenir durable » comme le prône le thème de cette année, le monde peut compter en plus sur la dimension éthique et sociale de la femme qui donne de la valeur aux relations humaines", a laissé entendre Guillaume Soro.