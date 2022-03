L' agriculture ivoirienne à l’honneur au salon de l'Agriculture 2022

L'agriculture ivoirienne était à l’honneur au salon de l'agriculture, avec la visite de personnalités, conférences, activités et valorisation des produits.

Des retrouvailles chaleureuses avec l'agriculture ivoirienne

La 58e édition du Salon international de l’agriculture ouverte du 26 février au 6 mars 2022, à la Porte de Versailles (Paris) s’est achevée sur les chapeaux de roue. Comme chaque année, la « plus grande ferme de France » a accueilli des centaines de milliers de visiteurs et près de 4 000 animaux (bovins, équins, ovins, basse-cour...). Dans une atmosphère festive et chaleureuse, le stand de la Côte d’Ivoire a mis en valeur les produits du pays et attiré nombreux visiteurs dont des personnalités venues découvrir la richesse de l’agriculture ivoirienne.

Reportée il ya un an pour cause de pandémie à Coronavirus, le salon a ouvert les portes de ses 8 Pavillons invitant les visiteurs à (re)découvrir toutes les facettes de l’agriculture ainsi que les terroirs, les produits de France métropolitaine, d’outre-mer et du monde, tous issus de l’agriculture, qu’ils soient alimentaires ou non. Maroc, Soudan, Tunisie, Côte d’Ivoire… Le Salon international de l’agriculture accueille de multiples délégations étrangères, « Agricultures du monde et leurs produits ». 9% des visiteurs professionnels viennent de l’étranger.

Le 2 mars, c’est l'agriculture ivoirienne qui était à l’honneur avec des visites de délégations, personnalités, conférences, activités et mises en valeur de produits. La journée a débuté par une conférence de presse du Ministère de l’Agriculture, où SIFCA (groupe agro-industriel ivoirien), représenté par Madame BILLON, a présenté la filière huile de palme et ses enjeux majeurs en Afrique.

Le Ministre de l’Agriculture, accompagné de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire en France et la 1ère Dauphine de Miss Côte d’Ivoire 2014, ont visité les différents stands, accueillant tout au long du salon également d’autres invités de marque.

Conférence ministérielle sur l'agriculture ivoirienne en temps de Covid-19

Cette journée a été marquée d’une part par une conférence ministérielle autour du thème général : « L’agriculture au-delà de la COVID-19 et du changement climatique : accélérer la modernisation du secteur », et d’autre part par la découverte des potentialités agricoles de la Côte d’Ivoire.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobénan Kouassi Adjoumani, a rappelé que le Programme national d’investissement agricole (PNIA) de 2012- 2017 a permis de relancer la croissance agricole et de restaurer le capital productif après près d’une décennie de crise politique et militaire.

Le directeur de cabinet du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Nouhoun Coulibaly, par ailleurs secrétaire technique permanent du PNIA 2012- 2017 (Programme national d’investissement agricole), a présenté les potentialités d’investissement agricole de la Côte d’Ivoire.

Axel Emmanuel (le Chocolatier Ivoirien) primé dans la "Sélection des Agricultures du monde"

Connu comme le chocolatier ivoirien, Axel Emmanuel a redonné au cacao ivoirien toutes ses lettres de noblesse à l’occasion de ce SIA 2022. Spécialement primé dans la " Sélection des Agricultures du Monde" désigné par un jury d'experts et par les consommateurs, comme le coup de cœur pour la qualité parmi des centaines de produits venus monde entier, confirme ainsi l’excellence de son travail et du cacao ivoirien.

C'est une grande victoire pour le chocolat ivoirien et la transformation locale comme l'a toujours souhaité le Président Alassane Ouattara qui encourage les Ivoiriens à transformer et consommer leur cacao sur place. À l’origine de ce projet, Son Excellence Aly Touré, Porte-parole des pays producteurs de cacao, et Axel Emmanuel, chocolatier ivoirien, ont formé 100 femmes productrices à la transformation du cacao en mars 2021. Cette formation a pris moins d’un an.

Ségolène Royale en visite sur les stands pour découvrir l'agriculture ivoirienne

Après avoir participé au panel de la conférence ministérielle animée par le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, celui des Ressources animales et halieutiques ainsi que le ministre des Eaux et forêts, Mme Ségolène Royal, ancienne ministre de la Transition écologique et Présidente de la COP 21, a visité en leur compagnie le stand SIFCA (groupe agro-industriel ivoirien), pour s'imprégner des potentialités de l'huile de palme.

Elle a également suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation des activités en lien avec le palmier à huile. Madame Ségolène Royal a en outre pu découvrir tous les enjeux sociaux, économiques et environnementaux de la culture du palmier à huile, principal pourvoyeur au monde de productions d'huile végétale.

Défilé de personnalités sur les stands ivoiriens

Après Monsieur l’Ambassadeur SEM Maurice Bandaman, les nombreux ministres présents sur les stands ivoiriens, plusieurs personnalités se sont mobilisées tout au long du salon pour découvrir et saluer le travail de la délégation ivoirienne.

De Basile Boli (ancien footballeur international ivoirien évoluant en France) à Sidiki Bakaba (acteur, réalisateur, cinéaste, metteur en scène qui a joué notamment avec Jean-Paul Belmando), les personnalités ivoiriennes ont fait le déplacement pour assister aux différentes activités mises en place dans les différents espaces du grand stand ivoirien.